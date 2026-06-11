El cohete insignia de Japón despega con éxito y refuerza su apuesta espacial

El cohete H3, buque insignia del programa espacial japonés, despegó exitosamente este viernes con seis pequeños satélites a bordo, mostró una transmisión en directo.

El lanzamiento del viernes se produce después de que el H3 no lograra poner en órbita en diciembre otro satélite de geolocalización debido a una falla en el motor.

La combustión de la segunda etapa, el control de la acción y la trayectoria son normales", aseguró la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (Jaxa) en su retransmisión por YouTube, unos seis minutos después del despegue.

Entre los satélites cargados en el cohete se encuentra el "Umitsubame" de la Universidad de Ciencias de Tokio, que observa la Tierra y otros objetivos con una cámara de alto rendimiento.

Además, va a bordo el "Shiraito" de la Universidad de Shizuoka, que está probando tecnología de captura de desechos espaciales, según Jaxa.

Japón consolida ambición espacial

El H3 representa la apuesta más importante de Japón para competir en el mercado global de lanzamientos espaciales, dominado actualmente por Estados Unidos, China y, en menor medida, Europa.

Desarrollado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y la Mitsubishi Heavy Industries, el cohete fue concebido para sustituir al H-IIA con menores costos operativos y mayor flexibilidad para transportar satélites gubernamentales, científicos y comerciales.

Su debut en 2023 estuvo marcado por fallas técnicas, por lo que cada misión exitosa es considerada clave para recuperar la confianza en el programa.

El lanzamiento ocurre en un momento de creciente actividad espacial en Asia. Japón ha incrementado sus inversiones en observación terrestre, navegación satelital y exploración lunar como parte de una estrategia para fortalecer su seguridad nacional y su competitividad tecnológica.

En los últimos años, Tokio ha impulsado proyectos conjuntos con agencias internacionales y empresas privadas, además de participar en iniciativas relacionadas con el programa lunar Artemis Program, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna durante la próxima década.

Uno de los desafíos que también busca atender Japón es el aumento de basura espacial en órbita. Se estima que millones de fragmentos de objetos artificiales giran alrededor de la Tierra, representando riesgos para satélites y misiones tripuladas.

Por ello, proyectos experimentales como el satélite Shiraito adquieren relevancia al probar tecnologías destinadas a localizar, capturar o reducir desechos espaciales, una problemática que organismos internacionales consideran cada vez más urgente ante el crecimiento acelerado de la actividad espacial comercial y gubernamental.