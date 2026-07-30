Rescatan a 25 gatos atrapados en un centro comercial tras sismo en Japón

En medio de la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el suroeste de Japón y dejó al menos 28 personas fallecidas, una historia de esperanza logró captar la atención de millones de personas: los 25 gatos que permanecían atrapados dentro de un centro comercial parcialmente destruido fueron rescatados con vida.

Los felinos permanecían en el Cat Café MOFF, ubicado en la planta baja del centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima, cuando el fuerte sismo registrado el martes provocó severos daños estructurales y una explosión que obligó a evacuar el inmueble.

Mientras los equipos de emergencia continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, el exitoso rescate de los animales se convirtió en uno de los episodios más comentados en redes sociales.

De acuerdo con el operador del establecimiento, los empleados evacuaron el edificio tras el terremoto, pero poco después una fuerte explosión sacudió la construcción, impidiendo regresar de inmediato para rescatar a los animales.

Entre los gatos rescatados se encuentran Momo, Kohaku, Tango y Shandy, este último un ejemplar de bosque de Noruega, además de otros felinos que permanecieron durante varias horas dentro del inmueble afectado.

Fue hasta el miércoles, y con autorización del cuerpo de bomberos, la policía y la administración del centro comercial, que el gerente del Cat Café MOFF pudo ingresar al edificio.

Contra todo pronóstico, los 25 gatos fueron encontrados sanos y salvos.

Un gato rescatado en una instalación de MOFF en Hiroshima. AFP

Los felinos fueron trasladados a Hiroshima

Tras el rescate, los animales fueron llevados a la ciudad de Hiroshima, donde la empresa opera otro café de gatos.

La compañía informó que ninguno de los ejemplares presentaba lesiones, por lo que permanecerán bajo observación y resguardo mientras continúa la emergencia en la prefectura de Kumamoto.

El portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, informó este jueves que el balance oficial asciende a 28 personas fallecidas, incluyendo casos cuya relación con el terremoto aún está bajo investigación.

El sismo de magnitud 7.1 provocó el colapso de viviendas, incendios, cortes de electricidad y suministro de agua, además de daños severos en infraestructura de la prefectura de Kumamoto.

Uno de los puntos más afectados fue el centro comercial de Kashima, donde los rescatistas continúan removiendo toneladas de escombros en busca de posibles sobrevivientes. En ese inmueble ya fueron localizados varios cuerpos durante las labores de emergencia.

Rescate de gatos conmueve a millones en redes sociales

La historia de los 25 gatos rápidamente trascendió las fronteras de Japón.

Una publicación realizada por el medio Livedoor News en la red social X acumuló cerca de 7.9 millones de visualizaciones, generando miles de comentarios.

Numerosos usuarios celebraron que los animales sobrevivieran al desastre y calificaron el rescate como un "milagro" en medio de la devastación.

Sin embargo, también surgieron voces críticas. Algunos internautas manifestaron su deseo de que los gatos sean adoptados y no regresen al café, debido al debate existente sobre este tipo de establecimientos en Japón.

Otros señalaron que la atención mediática debería mantenerse centrada en las víctimas humanas y en las familias afectadas por uno de los terremotos más destructivos registrados recientemente en el país.

Las autoridades japonesas mantienen activos los operativos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el terremoto, mientras ingenieros inspeccionan edificios con daños estructurales y miles de personas permanecen desplazadas.

Aunque el rescate de los 25 gatos ofreció un momento de alivio en medio del desastre, la prioridad de los cuerpos de emergencia continúa siendo localizar sobrevivientes y atender a las comunidades golpeadas por el potente sismo.