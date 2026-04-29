Aeroméxico ahora ofrecerá stopover: dos destinos en un viaje

El vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, anunció la implementación de la estrategia stopover en Ciudad de México, una opción con la que los pasajeros internacionales podrán visitar dos destinos en un mismo viaje. La escala puede durar hasta siete días, y con ello la capital del país se sumará a otras en el mundo que ya lo implementan como Madrid, Dubái, Doha, Panamá, Estambul, entre otras.

“Este producto permite, en una sola reservación, visitar dos destinos en un mismo viaje, brindando flexibilidad y valor a nuestros clientes. Trabajaremos de la mano con la Ciudad de México y con diversos destinos para maximizar esta oportunidad, fortaleciendo la conectividad y ofreciendo más opciones y beneficios a nuestros pasajeros. Estamos muy entusiasmados con este lanzamiento y convencidos de que será una herramienta clave para impulsar el turismo y la conectividad en nuestro país”.

Mete gol

Mulinelli también confirmó que como parte de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, Aeroméxico operará 21 vuelos charter, en el que transportará a más de mil 600 aficionados, así como a algunos equipos.

“Esto refleja la confianza en nuestra marca y en nuestra capacidad para atender a grupos distinguidos e importantes. Reafirmamos así nuestro compromiso de conectar a México con el mundo, no sólo a través de nuestras rutas regulares, sino también mediante soluciones innovadoras como los charters y que hoy representan una gran oportunidad gracias a nuestra flota y la expansión que hemos tenido en los últimos años”.

Mencionó que la empresa tiene planeado para este año aumentar su capacidad aérea entre 3 y 5%. “Todo va a depender de la demanda y el entorno mundial pero nuestro compromiso es seguir teniendo un crecimiento constante. Seguimos viendo una demanda muy fuerte en el mercado internacional a pesar de todo lo que estamos viendo, factores de ocupación por encima del 90% en mercados como Europa y seguimos viendo una conectividad importante también en los mercados domésticos”.

Mulinelli también destacó que en lo que va de 2026, la compañía ha iniciado servicio en las rutas de Ciudad de México a Tegucigalpa, Quito y Barcelona, así como Monterrey–París. Además, destacó las próximas activaciones como Monterrey–Nueva York y Guadalajara–Seattle.

Aeroméxico ahora ofrecerá stopover: dos destinos en un viaje Cuartoscuro

Apoyo público

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, reveló que ante el alza del combustible y para evitar afectaciones al sector, el gobierno federal evalúa la implementación de alguna medida que ayude a las aerolíneas a enfrentar los costos operativos.

Mencionó que ya hay una mesa permanente de negociaciones donde participa Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero).

Mencionó que, aunque es complicado influir en el costo de la turbosina, el gobierno podría evaluar reducir las tarifas de almacenamiento de combustible que obra ASA o los costos por pernocta en los aeropuertos.