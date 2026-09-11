CIA desclasifica informes sobre Al Qaeda en el 25 aniversario del 11-S

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) difundió 71 documentos desclasificados del Informe Diario del Presidente (PDB, por sus siglas en inglés), en conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El director de la CIA, John Ratcliffe, explicó que esta publicación se enmarca en la iniciativa de transparencia impulsada por el presidente Donald Trump y constituye la mayor divulgación individual de documentos relacionados con el 11-S realizada por la agencia.

En un acto de excepcional transparencia, honramos la memoria de quienes perdimos aquel trágico martes publicando 71 documentos desclasificados, la mayor publicación de análisis de la CIA relacionados con el 11-S hasta la fecha”, declaró Ratcliffe.

Los informes narran cómo evolucionó la comprensión de Al Qaeda por parte de los analistas de la CIA y los esfuerzos por advertir sobre los planes de ataque de Osama bin Laden, pese a que la información disponible era escasa, vaga e imperfecta.

Ratcliffe destacó que, bajo la dirección de Trump, la CIA llevó a cabo el esfuerzo de desclasificación más exhaustivo desde el realizado por la Comisión del 11-S en 2004, lo que permitió poner a disposición pública más de 100 páginas de análisis de inteligencia.

Hace 25 años, los atentados del 11-S asestaron un duro golpe a nuestra nación, pero no nos doblegaron. Desde entonces, generaciones de agentes de la CIA han dedicado sus carreras a garantizar justicia para nuestros estadounidenses caídos y a asegurar que Al Qaeda jamás vuelva a dañar a nuestro país. En los años posteriores, numerosos agentes de la CIA hicieron el máximo sacrificio en la Guerra Global contra el Terrorismo. Honramos su memoria y su servicio mediante nuestro compromiso de desarticular, desmantelar y derrotar a quienes pretenden hacernos daño”, añadió Ratcliffe.

La CIA había alertado durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, incluyendo la posibilidad de atentados con aviones. Sin embargo, los informes no lograron anticipar los ataques del 11 de septiembre de 2001.