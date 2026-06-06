Chutou, el perro influencer, fue secuestrado y servido en un restaurante en China

El caso de Chutou, un perro famoso en redes sociales con más de 1.5 millones de seguidores, ha impactado a miles de internautas en China y en el mundo. El animal fue robado, vendido, sacrificado y ofrecido como parte de un platillo en un restaurante de carne de perro en el centro del país.

Su dueño, Guo, un influencer de la provincia de Henan, lo había dejado al cuidado de sus padres mientras viajaba por Georgia. El 11 de mayo, su padre descubrió que el perro no estaba en los campos de su casa. Al revisar las cámaras de vigilancia, se observó cómo dos desconocidos en una bicicleta eléctrica se llevaban al animal.

El perro influencer Chutou fue robado y sacrificado en China; el caso reavivó el debate sobre el consumo de carne de perro y la protección animal. Especial

Tras regresar a China, Guo localizó a uno de los presuntos ladrones y le ofreció alrededor de 1,500 dólares estadounidenses para recuperar a Chutou. Sin embargo, el acusado alegó que había confundido al perro con un callejero que lo siguió tras llamarlo. La explicación no convenció a Guo, pues su mascota llevaba collar y un dispositivo de rastreo.

Poco después, se confirmó que Chutou había sido vendido a un restaurante de carne de perro por apenas 180 yuanes (unos 450 pesos mexicanos) y servido a los comensales.

Confrontación con el delincuente

Guo enfrentó al ladrón, quien nunca ofreció disculpas y se limitó a decir:

El perro está muerto, así que dejen de armar un escándalo. No infringí la ley”

El influencer también buscó al carnicero que sacrificó a Chutou, con la esperanza de recuperar sus restos o su piel. Sin embargo, el trabajador del local le respondió que todo había sido “tirado a la basura hace mucho tiempo”.

El perro influencer Chutou fue robado y sacrificado en China; el caso reavivó el debate sobre el consumo de carne de perro y la protección animal. Especial

El abogado Du Wei, del bufete Sichuan Weixu, explicó que los casos de robo en China pueden perseguirse penalmente solo si el valor de los bienes sustraídos supera los 2,000 yuanes. Por ello, Guo presentó pruebas del costo de su mascota ante la policía, con la intención de que se reconozca su valor económico y se procese al ladrón.

De confirmarse que el valor de Chutou supera esa cifra, el responsable podría enfrentar un cargo de robo y recibir una pena de hasta tres años de prisión, además de indemnizar a Guo.

La historia ha generado indignación y tristeza en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su apoyo a Guo y su repudio al sacrificio de Chutou. El caso también ha reavivado el debate sobre el consumo de carne de perro en algunas regiones de China y la necesidad de reforzar las leyes de protección animal.