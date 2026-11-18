Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, denunció ante un tribunal federal que permanece aislada en la enfermería de una prisión, luego de sobrevivir a un intento de ejecución el pasado 30 de septiembre.

Su defensa sostiene que esta medida viola un acuerdo alcanzado con las autoridades penitenciarias en 2024, mediante el cual se había puesto fin a casi tres décadas de confinamiento solitario.

Las acusaciones quedaron asentadas en una declaración jurada incorporada como Exhibición C al expediente federal 3:22-cv-00537, presentada el 30 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee.

Antes de llegar a un acuerdo con las autoridades, Pike había permanecido durante 28 años en confinamiento solitario en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson (DJRC), en Nashville.

La medida se aplicaba bajo la Política de Segregación Obligatoria del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC), que establece que las personas sentenciadas a muerte deben permanecer separadas del resto de la población penitenciaria.

Debido a que Pike es la única mujer que enfrenta esa condena en el estado, la disposición implicaba que estuviera aislada de las demás internas.

En septiembre de 2024, Pike llegó a un acuerdo con las autoridades encabezadas por el comisionado correccional Frank Strada, mediante el cual obtuvo una excepción a esa política.

El convenio contemplaba que pudiera participar en actividades colectivas, como comidas, clases, servicios religiosos, trabajo y espacios de recreación compartidos, de acuerdo con su plan individualizado de reinserción.

Según su declaración, durante los dos años posteriores al acuerdo pudo convivir con otras mujeres en uno de los pabellones del centro penitenciario.

Sin embargo, sus abogados consideran que el regreso al aislamiento después del procedimiento de ejecución incumple las condiciones pactadas. También aseguran que Pike nunca renunció, ni por escrito ni de otra manera, a los derechos que obtuvo mediante ese convenio.

Sobrevivió a dos dosis de pentobarbital

En su declaración jurada, Pike relató que el 30 de septiembre, el personal penitenciario tuvo dificultades para colocarle una vía intravenosa y realizó varios intentos antes de conseguirlo. Describió el procedimiento como una experiencia de extremo dolor y miedo.

Posteriormente, recibió dos dosis letales de pentobarbital, un barbitúrico utilizado en el protocolo de ejecución, pero sobrevivió.

Tras el procedimiento fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador durante varios días. Su estado de conciencia se recuperó gradualmente y recibió el alta médica el 9 de octubre, cuando regresó al centro penitenciario de Nashville.

Lesiones físicas y consecuencias psicológicas

Pike también detalló las secuelas que, según afirma, le dejó el intento de ejecución. Entre ellas mencionó quemaduras graves, lesiones nerviosas, dolor intenso, problemas para dormir y heridas en ambos brazos que todavía no han cicatrizado por completo.

En el documento señaló que desconoce la magnitud definitiva de sus lesiones y si algunas de ellas tendrán consecuencias permanentes.

Actualmente recibe atención para las heridas, tratamiento contra el dolor provocado por el daño nervioso y sesiones de fisioterapia a distancia.

Denuncia condiciones de aislamiento en la enfermería

Desde que regresó al DJRC, Pike permanece alojada en la enfermería, separada del resto de las internas. Asegura que su contacto con otras personas se limita prácticamente al personal penitenciario, trabajadores de salud, su asesor espiritual y sus abogados.

La reclusión le impide participar en las actividades colectivas que estaban contempladas en el acuerdo de 2024, como las comidas grupales, las clases, los servicios religiosos, el trabajo y la recreación compartida.

Además, denunció que la ducha de la enfermería está infestada de cucarachas y que debe encargarse de limpiarla por su cuenta. Considera que estas condiciones aumentan el riesgo de infecciones y podrían complicar la recuperación de sus heridas.

La mujer afirmó que volver al aislamiento después de haber pasado 28 años bajo ese régimen le está provocando un deterioro psicológico y un nuevo trauma. También advirtió que el daño aumenta con cada día que permanece separada de las demás internas.

Sus abogados advierten riesgos de regresar al pabellón anterior

La defensa aclaró que no solicita necesariamente que Pike vuelva al mismo pabellón donde estuvo alojada durante los dos años posteriores al acuerdo.

Según la declaración, ese espacio alberga a internas con antecedentes de agresiones y problemas disciplinarios. Pike aseguró que durante su estancia presenció distintos episodios de violencia entre reclusas y contra trabajadores penitenciarios, así como crisis psicológicas graves.

Debido a las lesiones que sufrió durante el intento de ejecución, considera que actualmente no tendría capacidad física para defenderse o escapar de una posible agresión.

También señaló que la cantidad de internas asignadas a esa zona de máxima seguridad ha disminuido en los últimos años. Por ello, su regreso podría requerir el traslado de otras mujeres desde diferentes áreas del complejo, lo que, de acuerdo con su planteamiento, podría generar tensiones y exponerla a represalias.

La defensa solicita nuevas pertenencias y una solución de alojamiento

Entre las peticiones presentadas ante el tribunal, los abogados solicitaron autorización para que Pike pueda recuperar ropa y otros objetos personales que entregó antes del 30 de septiembre, cuando esperaba que la ejecución terminara con su vida.

También reclamaron que las autoridades establezcan un lugar de alojamiento que permita atender sus necesidades médicas, garantice su seguridad física y respete las condiciones del acuerdo firmado en 2024.

El estado se opuso a la solicitud de emergencia. El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, argumentó que el Departamento Correccional tiene la obligación constitucional de garantizar la atención médica de Pike y que ella no puede exigir que las autoridades comprometan esa responsabilidad para cumplir con un esquema de alojamiento que, a su juicio, podría ofrecerle cuidados médicos insuficientes.

Skrmetti sostuvo que su permanencia en aislamiento responde tanto a sus necesidades de salud como a su clasificación de máxima seguridad. Añadió que, una vez que se recupere, podrá regresar a la población penitenciaria.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió todas las ejecuciones en el estado hasta finales de año y ordenó una investigación independiente sobre el procedimiento fallido del 30 de septiembre.

El conflicto por las condiciones de reclusión de Pike será analizado en una audiencia federal programada para el 1 de diciembre de 2026, ante el juez de distrito Waverly D. Crenshaw Jr., en Nashville.