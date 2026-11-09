Choque entre demócratas y Trump: El nuevo Congreso anuncia investigaciones

La mayoría demócrata entrante en el Congreso y la administración Trump ya comenzaron una confrontación que podría marcar los dos próximos años, mientras el mandatario de Estados Unidos tiene claras contradicciones entre un discurso conciliador y acciones que demuestran lo contrario.

El primer día después de las elecciones, Robert García, el demócrata que presidirá el Comité de Supervisión del Congreso, anunció investigaciones sobre presunta corrupción en la familia Trump y su administración.

García advirtió que familiares y funcionarios de la administración debieran buscar desde ahora abogados. Mencionó a Stephen Miller y a otros funcionarios vinculados con las políticas migratorias. Trump respondió con designar a Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca, con efecto a partir del lunes 9 de noviembre en sustitución de Susie Wiles. Una señal de que redoblará las políticas que llevaron a los resultados electorales del martes.

Ese mismo día, García redobló un video en el que promete investigar los negocios de la familia Trump, sus actividades con criptomonedas, contratos del Pentágono y presuntos abusos migratorios al mencionar nuevamente a Miller ahora jefe de gabinete.

El fiscal general, Todd Blanche, respondió en Fox News que “Stephen Miller tiene un abogado. Soy yo y todo el Departamento de Justicia”. Al día siguiente en una publicación en Truth Social, Trump acusó a los demócratas de amenazar a funcionarios, empresas y donantes con investigaciones y otras sanciones, y anunció que ha ordenado al Departamento de Justicia investigar a los demócratas que planean investigarle.

El domingo García y Blanche se volvieron a enfrentar en entrevistas por separado en NCC. Blanche dijo que el Departamento de Justicia defenderá a Miller si los demócratas lo persiguen indebidamente, en lugar de ejercer una supervisión legítima. También sugiere que García debería leer la Constitución.

García replicó que “lo que Todd Blanche está haciendo ahora mismo es una amenaza. Está amenazando a nuestra comisión. Está intentando impedir que hagamos una verdadera supervisión” o búsqueda de rendimiento de cuentas. Dijo que es Blanche quien debería leer la Constitución, porque corresponde al congreso supervisar al Ejecutivo.

En esa misma jornada, García confirmó que Donald Trump hijo y Jared Kushner deberían estar preparados para responder preguntas.También señala como posibles objetos de investigación a los donantes del salón de baile de la Casa Blanca y a Miller por su papel en las políticas migratorias.

Mientras tanto se esperaba que este mismo lunes el congresista republicano Thomas Massie presente al Congreso al regresar del receso por las elecciones, una propuesta de destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Diversos medios han informado que esa propuesta contará con votos de apoyo de varios legisladores republicanos.

Mientras ocurre todo este creciente intercambio, el presidente y su administración muestran contradicciones entre lo que el mandatario dice y lo que hace. El miércoles al conocer la mayoría de los resultados electorales, Trump dijo en tono conciliatorio que espera llevarla bien con la mayoría demócrata legislativa.

Aunque ese mismo día su secretario de Seguridad, Makwayne Mullin, informó que las redadas de ICE y deportaciones seguirán sin cambios. El presiente confirmó esa decisión al ascender a Miller, pero el domingo, en el programa 60 Minutos, el mandatario aceptó que fue “muy duro” en sus políticas de migración y que eso le costó votos a los republicanos.

Ahora varios congresistas han dicho en diversas versiones que impedirán que el ICE tenga más presupuesto como primer paso hacia desmantelar esa agencia.