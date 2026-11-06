Donald Trump nombra a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un relevo en la cúpula de la Casa Blanca con la designación de Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete. Miller, quien se desempeñaba como subjefe de Gabinete y es uno de los asesores más cercanos del mandatario, asumirá formalmente el cargo a partir del próximo lunes 9 de noviembre.

Por su parte, Susie Wiles dejará la jefatura del gabinete presidencial para integrarse al equipo de la Operación Política de Trump.

A través de un comunicado en redes sociales, el presidente Donald Trump hizo pública la reestructuración de su equipo de trabajo:

Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual Subjefe de Gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, se convertirá en Jefe de Gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", manifestó el mandatario.

En la misma declaración, Trump valoró el desempeño de la funcionaria saliente durante su gestión al frente de la oficina presidencial.

Susie Wiles, que ha hecho un trabajo sobresaliente, pasará a la Operación Política de Trump. Quiero darle las gracias por su servicio como Jefa de Gabinete — ¡Ha hecho un gran trabajo!", concluyó.

Stephen Miller, el principal arquitecto migratorio de Trump

Identificado con una ideología de línea dura nacionalista y conservadora, Stephen Miller se ha consolidado a lo largo de los años como el principal estratega detrás de la agenda migratoria de la administración.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), Miller se desempeñó como asesor principal de políticas de la Casa Blanca. En ese periodo impulsó algunas de las medidas más estrictas del gobierno en materia fronteriza, como la política de "tolerancia cero" que incluyó la separación de familias en la frontera sur y la aplicación del veto de viaje a ciudadanos de países de mayoría musulmana.

Stephen Miller sustituirá a Susie Wiles al frente de la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca. REUTERS

Con el regreso de Trump al poder en su segundo mandato, Miller asumió responsabilidades clave en el ala oeste de la Casa Blanca como subjefe de Gabinete para políticas y asesor de seguridad nacional. Además de moldear decretos y órdenes ejecutivas, ha sido el redactor principal de varios de los discursos más importantes del presidente, caracterizados por un marcado tono populista.

Durante el periodo entre las dos administraciones de Trump (2021-2025), Miller fundó la organización America First Legal. Desde esa entidad promovió acciones judiciales contra las medidas impulsadas por la administración de Joe Biden en áreas como la migración, los derechos civiles y las libertades fundamentales.

Nacido en Santa Mónica, California, en 1985, Miller comenzó a adoptar posturas conservadoras durante su juventud. Posteriormente estudió en la Universidad de Duke, donde se graduó en 2007 tras ganar visibilidad en los medios a través de columnas de opinión política.