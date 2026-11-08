Pete Hegseth, en la cuerda floja: Trump sondea sustitutos tras derrota electoral

Las versiones de que Pete Hegseth dejará el cargo de secretario de Defensa o enfrentará una destitución han ido en aumento luego de los resultados desastrosos para los republicanos en las elecciones de esta semana.

El presidente Donald Trump ya ha comenzado a sondear quién podría sustituirlo, de acuerdo con The New York Times. La cadena NBC informó el 4 de noviembre, citando a dos personas familiarizadas con las conversaciones, que Trump había dicho a algunos aliados que consideraba reemplazarlo.

El congresista Thomas Massie instará al Congreso a destituir a Hegseth, confirmó el propio legislador. La idea parece contar con el apoyo de legisladores de ambos partidos, que señalan la falta de consultas e información por parte del Pentágono, incluida la relativa a Irán, como una causa clave del estancamiento de importantes iniciativas de defensa. Incluso el actual presidente del Comité de Supervisión del Congreso, de quien dependería en parte el juicio político, el republicano James Comer, afirmó que “hay muchos cuestionamientos sobre Pete Hegseth”.

Tanto el presidente Trump como el vicepresidente Vance atribuyeron a la guerra contra Irán la derrota electoral de su partido el martes.

Lo mencionaron como motivo principal.

Foto: Generada con IA.

La guerra contra Irán aumenta la presión sobre Hegseth

Sin embargo, los sondeos indicaron que el electorado estuvo motivado por la corrupción, las políticas migratorias y el encarecimiento de la vida a causa del conflicto bélico y los aranceles. Al enfocarse únicamente en la guerra como causa de la derrota, el presidente y el vicepresidente señalan implícitamente al responsable de la cartera de Defensa, Pete Hegseth.

El Times informó que aliados de Hegseth han planteado la posibilidad de que ocupe el escaño por Tennessee que dejaría libre la senadora Marsha Blackburn, electa gobernadora.

Esto permitiría a Hegseth abandonar el Pentágono sin presentar su salida como un cese o destitución.

Públicamente, el presidente Trump declaró esta semana que “Pete ha hecho un gran trabajo”. Esto con la intención desmentir intenciones de relevo.

No obstante, empleó términos similares con la ahora exjefa de gabinete, Susie Wiles, al asegurar previamente que era “imposible” que la cambiara, a pesar de lo cual fue sustituida este viernes.

El Congreso prepara una ofensiva contra el secretario Hegseth

Si bien en el caso de Wiles el presidente comenzó a sondear sustitutos con meses de anticipación, ahora tendría que decidir sobre la sustitución de Hegseth de forma mucho más expedita.

Además, el secretario enfrentaría el inicio de un juicio político este mes en el Congreso. Los legisladores saldrán de vacaciones a mediados de diciembre, pero al regresar en enero, la mayoría demócrata en ambas cámaras podría dificultar la aprobación de nuevas nominaciones.

*mcam