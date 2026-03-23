Choque en carretera de Perú deja 13 personas muertas

Al menos 13 personas murieron este lunes 23 de marzo tras un choque frontal entre una miniván y un camión de carga en la región de Arequipa, en el sur de Perú, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del poblado de San Antonio de Chuca, en el altiplano andino, sobre la vía que conecta Arequipa con la región de Puno, a más de mil kilómetros de Lima.

De acuerdo con autoridades del sector salud, el saldo preliminar es de 13 personas fallecidas y cinco lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital en la capital regional.

Tenemos reportadas 13 personas fallecidas”, informó Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

El accidente en Perú dejó 13 personas muertas, informaron autoridades locales. AFP

El camión involucrado en el choque portaba matrícula brasileña, según los primeros reportes.

Elementos de la policía y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para realizar labores de rescate y recuperación de cuerpos. Entre las víctimas se encuentran los conductores de ambas unidades, de acuerdo con reportes de medios locales.

Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar únicamente a dos de las personas fallecidas.

La fiscalía peruana inició una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

Accidentes viales en Perú

Perú registra de manera constante accidentes carreteros con saldo elevado de víctimas. Datos oficiales indican que durante 2025 se reportaron más de 3 mil muertes por hechos de tránsito en el país.

Las autoridades han señalado factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas y condiciones de las carreteras como causas recurrentes en este tipo de siniestros.

RLO