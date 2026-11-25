El gobierno de China rechazó la condena contra Huawei en Estados Unidos y acusó a Washington de imponer obstáculos y restricciones a las compañías chinas, luego de que un jurado federal de Nueva York encontrara culpable al gigante tecnológico de varios delitos relacionados con el robo de secretos industriales y el ocultamiento de información ante las autoridades reguladoras.

La reacción de Pekín se produjo este miércoles, después de que el tribunal declarara responsable a la compañía de fraude bancario, apropiación de información tecnológica confidencial y de colaborar con las autoridades iraníes en actividades de vigilancia y censura de internet.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, expresó el rechazo de su gobierno a las medidas estadounidenses contra las empresas de su país.

El gobierno chino se opone firmemente a los obstáculos y limitaciones impuestos por Estados Unidos a las empresas chinas y apoya firmemente a estas compañías en la defensa de sus derechos e intereses legítimos", afirmó el funcionario.

La declaración refleja el nuevo capítulo de las tensiones comerciales, tecnológicas y diplomáticas entre China y Estados Unidos, dos potencias enfrentadas por el acceso a tecnologías estratégicas, la seguridad nacional y la competencia en el mercado global de telecomunicaciones.

Huawei prepara su defensa legal

Tras conocerse el veredicto, Huawei negó las acusaciones y sostuvo que los cargos carecen de fundamento jurídico y factual.

En un comunicado, la compañía informó que revisará los fallos judiciales y emprenderá las acciones legales que considere necesarias para defender sus intereses.

El jurado de Nueva York encontró culpable al grupo de distintos delitos, entre ellos fraude bancario y robo de secretos industriales. Sin embargo, lo absolvió del cargo más grave relacionado con una asociación ilícita para apropiarse de propiedad intelectual.

La diferencia entre los cargos resulta relevante: aunque la empresa consiguió una absolución en uno de los señalamientos centrales, el resto del veredicto representa un golpe judicial para uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones.

La pena que deberá enfrentar Huawei está prevista para septiembre de 2027.

Un trabajador organiza productos en una tienda de Huawei en un centro comercial de Pekín. AFP

Acusaciones por robo de secretos industriales

La investigación de la fiscalía de Brooklyn abarcó presuntas actividades realizadas entre 2000 y 2020, un periodo de aproximadamente 20 años.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Huawei y tres de sus filiales intentaron obtener información confidencial de empresas competidoras mediante el reclutamiento de trabajadores de compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos.

La acusación sostiene que la información tecnológica obtenida permitió desarrollar productos similares a los de sus rivales y comercializarlos a precios más bajos.

Uno de los elementos señalados durante el proceso fue la existencia de un programa interno que, según la fiscalía, Huawei puso en marcha en 2013 para ofrecer bonificaciones a empleados que consiguieran secretos industriales de otras empresas.

Este señalamiento constituye uno de los principales argumentos de la acusación sobre la presunta estrategia de la compañía para obtener ventajas competitivas mediante información protegida.

Irán en el proceso contra Huawei

Otro de los puntos centrales del caso fue la relación comercial de Huawei con Irán.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la empresa de proporcionar asistencia tecnológica al gobierno iraní para vigilar a usuarios y restringir el acceso a internet.

También sostuvo que Huawei ocultó información sobre sus actividades en ese país y proporcionó declaraciones falsas a las autoridades reguladoras, lo que derivó en los cargos relacionados con fraude bancario.

Estas acusaciones se suman a los cuestionamientos que la compañía ha enfrentado durante años en distintos países occidentales por sus posibles vínculos con el gobierno chino y los riesgos de seguridad asociados con sus equipos de telecomunicaciones.