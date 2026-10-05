Chervon nombra a Trevor Bithrey vicepresidente de Marketing  Investigación de Usuarios Profesionales

Bithrey se incorpora a Chervon con más de 25 años de experiencia profesional en el sector de las herramientas eléctricas. Ha destacado en puestos de creciente responsabilidad contribuyendo al desarrollo tanto del negocio de DeWalt Canadá como del de Milwaukee Canadá. Aporta un conjunto amplio y diverso de competencias en gestión de cuentas, marketing dirigido al usuario final, servicio posventa e investigación de usuarios finales. También cuenta con experiencia en la creación y dirección de equipos de alto rendimiento en Canadá.

Bithrey también formará parte del recién creado equipo global de Investigación de Usuarios Finales y Marketing en Lugares de Trabajo de Chervon, reportando directamente al CEO Joe Galli.

La trayectoria profesional de Bithrey comenzó en DeWalt Canadá, donde ocupó diversos puestos de ventas y gestión de productos entre 2000 y 2007. Posteriormente, se incorporó a Milwaukee Canadá, donde trabajó desde 2007 hasta 2023 y progresó a través de puestos clave de liderazgo, hasta alcanzar el cargo de vicepresidente de Marketing de Usuarios Finales, Servicio de Productos y Gestión de Marca de Milwaukee entre 2020 y 2023. Más recientemente, estuvo al frente del marketing dirigido al usuario final en sectores verticales clave para Ansell Safety - Canadá. Bithrey se graduó con honores en Lakehead University, en Thunder Bay, Ontario. También completó el programa de liderazgo Breakthrough de TTI en 2023.

"Somos muy afortunados de que Trevor se incorpore a nuestro equipo directivo de Norteamérica", afirmó el CEO Joe Galli. "Su amplia experiencia en investigación de usuarios finales, marketing en lugares de trabajo, servicio posventa y gestión de cuentas, junto con sus sólidas capacidades de liderazgo, hacen que encaje perfectamente con nuestra inspiradora cultura de alto rendimiento centrada en el usuario final aquí en Chervon".

"Estoy encantado de incorporarme a Chervon", afirmó Bithrey. "La orientación al cliente de la compañía y su sólido sistema de desarrollo de productos nos sitúan en una posición excelente para alcanzar unos niveles de crecimiento muy prometedores en los próximos años".

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en I+D, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Guiada por una innovación centrada en el usuario, la Compañía opera un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.

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Chervon está comprometida con ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y OPE en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.