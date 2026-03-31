Comienza el censo en la India con 3 millones de funcionarios desplegados

Más de 3 millones de funcionarios se desplegarán desde este miércoles en India para realizar un censo nacional que se extenderá por más de un año en el país más poblado del mundo, con cerca de 1.500 millones de habitantes.

El operativo, inicialmente previsto para 2021, fue retrasado durante años debido a la pandemia de covid-19.

Un país en crecimiento con retos estructurales

India cuenta con una población joven, con una edad media de 30 años, lo que representa una oportunidad para su desarrollo económico.

Sin embargo, también implica desafíos importantes en:

Acceso al empleo

Vivienda

Energía

Educación

El último censo, realizado en 2011, registró 1.210 millones de habitantes. Posteriormente, en 2023, Naciones Unidas estimó la población en 1.420 millones, situando a India por delante de China. Un operativo logístico en varias etapas

Realizar un censo en un territorio de tal magnitud, incluso con herramientas digitales, representa un reto logístico considerable.

El proceso se desarrollará en fases:

Primera etapa (desde este miércoles):

Registro de viviendas por estado

Declaración mediante aplicación móvil o visitas presenciales

Censo de población:

Desde el 1 de marzo de 2027 para la mayoría del país Desde el 1 de octubre de 2026 en regiones del Himalaya, antes de las nevadas

Una de las principales novedades será la inclusión de la pertenencia a castas en el cuestionario.

Las castas, arraigadas en la tradición hindú, siguen siendo un elemento clave en la organización social del país, estructurada en categorías jerarquizadas que determinan el rol de sus integrantes.

Estas divisiones generan desigualdades, y más de dos tercios de la población pertenece a castas consideradas inferiores, con acceso a políticas de discriminación positiva, especialmente en:

Función pública

Educación

El último censo de castas se realizó en 1931, durante el Imperio británico, 16 años antes de la independencia.

Desde entonces, los gobiernos evitaron retomar esta medición por su complejidad administrativa y el riesgo de tensiones sociales.

Costo del censo

El Ministerio del Interior estimó que el operativo tendrá un costo de 1.240 millones de dólares.

«pev»