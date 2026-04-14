“Patita Amiga”: el evento en CDMX donde puedes encontrar a tu nuevo mejor amigo
¿Amas a los animales? Este evento en CDMX te deja ayudar, donar y adoptar. Conoce “Patita Amiga”, una tarde con causa llena de música y actividades.
Si amas a los animales y te gustaría ayudar de verdad, ya sea donando o incluso adoptando, este evento con causa en Ciudad de México es para ti. Además de apoyar, podrás pasar una tarde diferente llena de música, actividades y mucho amor por los peludos.
El evento tiene como objetivo recaudar donativos en especie para apoyar a refugios como Mi Primer Maullido A.C., Junior & Cats e Iztapagatos, organizaciones dedicadas al rescate de perros y gatos en situación vulnerable.
Concierto “Patita Amiga” actividades
Este evento con causa no solo se trata de donar, también de disfrutar. Durante la jornada podrás sumarte a distintas actividades pensadas para toda la familia:
- Música en vivo con: Only Jass, Todos Tus Ex y Rider Negro
- Centro de acopio
- Adopciones responsables
- Tatuajes temporales
- Venta de accesorios
- Postres temáticos
¿Qué puedes donar en “Patita Amiga”? Lista completa
Si quieres apoyar pero no sabes qué llevar, aquí te dejamos una lista clara de donativos que serán de gran ayuda:
- Croquetas (en su empaque original)
- Transportadoras
- Arena para gatos
- Alimento húmedo
- Areneros
- Platos
- Artículos de limpieza
- Pipetas
- Mamilas
- Talco antipulgas
- Fórmula de leche materna para gatitos
- Material de curación: gasas, agua oxigenada, vendas, pañales, alcohol, jeringas, guantes, algodón
- Artículos de segunda mano en buen estado y limpios
También puedes donar artículos para perros, ya que los organizadores los recibirán con gusto.
¿Cómo llegar al Centro Cultural José Martí?
El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural José Martí, ubicado en: Calle Dr. Mora 1, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Si piensas llegar en transporte público, la estación de Metro más cercana es Hidalgo (líneas 2 y 3), por lo que es muy fácil llegar.
¿Cuándo es el concierto con causa “Patita Amiga”?
Será una tarde ideal para disfrutar, ayudar y quizá conocer a tu próximo compañero de vida al querer darle un nuevo hogar.
Aparta la fecha, ya que este será el 17 de abril. A partir de las 16:00 horas.
Si estás buscando un plan diferente en la ciudad que además tenga impacto positivo, este evento con causa es una gran opción. Apoya, adopta y sé parte del cambio para muchos animales que necesitan una segunda oportunidad