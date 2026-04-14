“Patita Amiga”: el evento en CDMX donde puedes encontrar a tu nuevo mejor amigo

Si amas a los animales y te gustaría ayudar de verdad, ya sea donando o incluso adoptando, este evento con causa en Ciudad de México es para ti. Además de apoyar, podrás pasar una tarde diferente llena de música, actividades y mucho amor por los peludos.

El evento tiene como objetivo recaudar donativos en especie para apoyar a refugios como Mi Primer Maullido A.C., Junior & Cats e Iztapagatos, organizaciones dedicadas al rescate de perros y gatos en situación vulnerable.

Concierto “Patita Amiga” actividades

Este evento con causa no solo se trata de donar, también de disfrutar. Durante la jornada podrás sumarte a distintas actividades pensadas para toda la familia:

Música en vivo con: Only Jass, Todos Tus Ex y Rider Negro

Música en vivo con: Only Jass, Todos Tus Ex y Rider Negro Centro de acopio

Adopciones responsables

Tatuajes temporales

Venta de accesorios

Postres temáticos

Concierto “Patita Amiga” en CDMX: actividades, dónde y cuándo Foto: Secretaría de Cultura

¿Qué puedes donar en “Patita Amiga”? Lista completa

Si quieres apoyar pero no sabes qué llevar, aquí te dejamos una lista clara de donativos que serán de gran ayuda:

Croquetas (en su empaque original)

Croquetas (en su empaque original) Transportadoras

Arena para gatos

Alimento húmedo

Areneros

Platos

Artículos de limpieza

Pipetas

Mamilas

Talco antipulgas

Fórmula de leche materna para gatitos

Material de curación: gasas, agua oxigenada, vendas, pañales, alcohol, jeringas, guantes, algodón

Artículos de segunda mano en buen estado y limpios

También puedes donar artículos para perros, ya que los organizadores los recibirán con gusto.

Concierto “Patita Amiga” en CDMX: actividades, dónde y cuándo Foto: Canva

¿Cómo llegar al Centro Cultural José Martí?

El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural José Martí, ubicado en: Calle Dr. Mora 1, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Si piensas llegar en transporte público, la estación de Metro más cercana es Hidalgo (líneas 2 y 3), por lo que es muy fácil llegar.

Concierto “Patita Amiga” en CDMX: actividades, dónde y cuándo Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuándo es el concierto con causa “Patita Amiga”?

Será una tarde ideal para disfrutar, ayudar y quizá conocer a tu próximo compañero de vida al querer darle un nuevo hogar.

Aparta la fecha, ya que este será el 17 de abril. A partir de las 16:00 horas.

Concierto “Patita Amiga” en CDMX: actividades, dónde y cuándo Foto: Canva

Si estás buscando un plan diferente en la ciudad que además tenga impacto positivo, este evento con causa es una gran opción. Apoya, adopta y sé parte del cambio para muchos animales que necesitan una segunda oportunidad