Por efectos de El Niño, el río Iguazú supera seis veces su caudal; cierran las cataratas

Las autoridades cerraron este lunes temporalmente el acceso turístico a las cataratas del Iguazú, en el noreste argentino, por la crecida del río, mientras se han registrado aumentos de los caudales de los ríos Paraná y Uruguay debido a las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria del paseo restringieron el ingreso a los sectores turísticos de las cataratas ubicadas en Misiones luego de que el río superara los 12 mil metros cúbicos por segundo, más de seis veces su caudal promedio.

Las autoridades del parque informaron luego que, a lo largo del lunes, "se ha registrado un paulatino descenso" en el caudal del río y que esta evolución "permite levantar la restricción preventiva de acceso y normalizar las actividades" a partir del martes.

Los cierres provisorios del parque por crecidas tienen antecedentes en 2023 y 2024, en el marco de otro fenómeno de El Niño que destruyó pasarelas en la zona turística de la Garganta del Diablo.

En agosto, las autoridades del parque cerraron esa parte del circuito y levantaron pasarelas a modo preventivo, a la espera de un fenómeno meteorológico similar o incluso más potente que el de entonces.

Meteorólogos de todo el mundo han advertido que el actual fenómeno de El Niño podría convertirse en el más fuerte que se haya observado.

El Niño eleva las temperaturas en el Pacífico tropical, provocando cambios en el clima que pueden aumentar el riesgo de sequías e inundaciones y exacerbar el calentamiento global.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) argentino señaló que hasta septiembre la zona del litoral argentino viene experimentando excesos de precipitaciones "similares al promedio de los eventos niños fuertes".

El SMN advirtió que "al principio los excesos son relativamente pequeños, pero a medida que avanza el año van aumentando, especialmente durante el verano y el otoño" austral, en 2027.

En paralelo, la entidad binacional a cargo de la central hidroeléctrica de Yacyretá, en la frontera entre Argentina y Paraguay, informó el lunes que el caudal del río Paraná superó los promedios históricos en un 37% en septiembre y un 40% en lo que va de octubre.

La crecida del río Uruguay, otra cuenca relevante del litoral argentino, obligó a evacuar a decenas de personas en las zonas costeras de Concordia, Entre Ríos, y Paso de los Libres, Corrientes, según partes municipales difundidos el lunes por la prensa local.