Isaías deja al menos cuatro muertos en Florida y Alabama tras tocar tierra en EU

El huracán Isaías, que se degradó este sábado a ciclón postropical, dejó al menos cuatro personas muertas tras tocar tierra en la costa estadunidense del Golfo de México con lluvias intensas y fuertes vientos.

Isaías perdió fuerza después de impactar la noche del viernes cerca de la localidad turística de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

Isaías se ha debilitado muy rápidamente sobre Alabama y ha pasado a ser un ciclón postropical", informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

En Florida, una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su casa y otro hombre murió en su cochera mientras tenía un generador de energía encendido, anunciaron autoridades del condado de Escambia.

Por su parte, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, confirmó la muerte de dos personas en el estado.

Poco más de medio millón de personas continuaban sin luz durante la tarde del sábado. La mayor parte en los estados de Florida y Alabama, según el sitio PowerOutage.

Cerca de la zona donde impactó el huracán, había camiones volteados, gasolineras dañadas y árboles caídos, constató un periodista de la AFP. Además, los fuertes vientos arrancaron el techo de varias propiedades.

El NHC prevé que Isaías se desplace hacia el norte y luego hacia el norte-noreste durante el fin de semana, y que se disipe gradualmente al cruzar los valles de Tennessee y de Ohio.

Sin embargo, el ciclón todavía puede provocar fuertes lluvias en la costa del noroeste de Florida, el sur de Alabama y Georgia, indicó.

"No pude dormir para nada"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que los habitantes no están completamente fuera de peligro.

Es "probable" que las aguas sigan subiendo en algunas zonas, con un total de precipitaciones previstas para el fin de semana de entre 10 y 20 centímetros, dijo en rueda de prensa el sábado.

En la localidad de Mary Esther, cerca de donde golpeó el huracán, varios vecinos removían escombros de sus propiedades.

Por su parte, Matt Howard, de 38 años, dijo que él y su familia tomaron las precauciones que debían previo al huracán.

No pude dormir para nada. Esta mañana me levanté y vi la barda caída, el árbol de plátano caído, todo abajo", dijo a la AFPA Tim Pham, un hombre de 64 años.

"Nos resguardamos, fuimos al centro de nuestra casa, hicimos lo que debíamos y afortunadamente estamos del otro lado", dijo.

Isaías fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico y el primero que impactó territorio continental de Estados Unidos desde Milton, en 2024.

La actividad ciclónica en el Atlántico, que comienza a principios de junio y se prolonga hasta finales de noviembre, ha sido inusualmente tranquila este año debido al fenómeno climático de El Niño.

Al modificar la circulación atmosférica a gran escala, El Niño tiende a frenar los ciclones en el Atlántico y a reforzarlos en el Pacífico, donde se han formado varios huracanes este año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5.

Varios estados que bordean el Golfo de México, entre ellos Florida y Alabama, declararon el estado de emergencia y ordenaron evacuaciones desde el jueves.

Cerca de dos tercios de la producción petrolera de la región y más de la mitad de la producción de gas quedó suspendida el viernes, según una agencia estadounidense.