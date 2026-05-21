Cárteles mexicanos expanden operaciones de metanfetamina en África, según Africom

El general Dagvin Anderson, líder del Comando África de Estados Unidos (Africom), afirmó que cárteles mexicanos están involucrados en once de doce laboratorios interceptados en el continente africano.

En su comparecencia ante el comité de Servicios Armados del Senado, señaló que tanto el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para aprovechar un mercado en expansión en regiones permisivas.

Anderson advirtió que esta convergencia convierte un frágil panorama de seguridad en “una olla a presión” que requiere coordinación entre agencias para evitar que explote.

Detenciones en Nigeria

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria informó la detención de tres mexicanos durante el desmantelamiento del mayor laboratorio de metanfetamina jamás descubierto en el país. El operativo se realizó en una granja del estado de Ogun, donde se halló un laboratorio clandestino a escala industrial escondido en un bosque remoto.

En la redada fueron arrestadas nueve personas y se incautaron químicos valorados en 362 millones de dólares, incluido cristal de metanfetamina. Además, se decomisó la mayor cantidad de cocaína en la historia de Nigeria, con un valor aproximado de mil millones de dólares, destinada a Medio Oriente, Europa y Estados Unidos.

El jefe de la agencia nigeriana, Buba Marwa, alertó sobre la tendencia de los cárteles a contratar especialistas sudamericanos para instalar fábricas de producción en comunidades rurales africanas.

Expansión del tráfico internacional

El general Anderson aseguró que desde 2024 se ha registrado un aumento casi sextuplicado del flujo de cocaína desde las Américas a través de África hacia Europa. En este contexto, mexicanos, venezolanos y cárteles del Caribe buscan franquiciar la producción de drogas a escala industrial en el continente, utilizando África como punto de transbordo para generar ingresos.

El comandante de Africom también destacó que su equipo colabora con aliados para enfrentar la creciente tendencia de que grupos terroristas africanos financien sus operaciones mediante asociaciones con cárteles mexicanos. Como ejemplo, mencionó que la armada francesa, con apoyo de inteligencia estadounidense, realizó tres de las mayores incautaciones de cocaína procedente de América del Sur en el Océano Atlántico apenas el año pasado.

Nigeria ha sido considerada durante mucho tiempo un centro estratégico para la producción y tráfico de drogas ilícitas hacia Europa y otros países africanos. La magnitud del laboratorio descubierto en Ogun confirma la creciente importancia del país en la red global de narcotráfico y la penetración de organizaciones criminales mexicanas en África.

Con información de AFP.