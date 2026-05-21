Vitol planea abrir terminal de combustible en México tras escándalo

Vitol, uno de los mayores comerciantes de materias primas y combustibles del mundo, ha iniciado conversaciones con proveedores de servicios y autoridades para poner en operación la terminal de almacenamiento de combustible Río Bravo, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, según fuentes con conocimiento del proceso y documentos revisados por Reuters.

La compañía con sede en Ginebra, Suiza, busca obtener permisos de la Secretaría de Energía (Sener) para operar la infraestructura que construyó hace seis años y que permanece inactiva desde 2020.

El movimiento representa un intento de Vitol por recuperar presencia en el mercado mexicano después del escándalo internacional de sobornos que afectó su reputación en América Latina, incluyendo México.

La posible apertura de la terminal ocurre además en un contexto de alta presión sobre las cadenas globales de suministro energético debido a la guerra en Irán, situación que ha elevado los costos logísticos y generado una fuerte competencia por infraestructura petrolera estratégica.

De concretarse, Vitol se convertiría en una de las pocas empresas extranjeras autorizadas para operar infraestructura relevante de combustibles en México, un sector históricamente dominado por Pemex.

Terminal Río Bravo lleva cuatro años sin operar

De acuerdo con documentos regulatorios y las fuentes consultadas, la terminal ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos no ha iniciado operaciones desde que concluyó su construcción en 2020.

Durante los últimos meses, Vitol contrató servicios externos relacionados con pruebas técnicas, certificaciones y documentación operativa para preparar la instalación antes de solicitar formalmente los permisos ante la Sener.

Las fuentes señalaron que la empresa también ha sostenido conversaciones con funcionarios mexicanos, aunque no se conoce el estado actual de las negociaciones.

Vitol rechazó hacer comentarios y la Secretaría de Energía no respondió a solicitudes de información.

De concretarse, Vitol se convertiría en una de las pocas empresas extranjeras autorizadas para operar infraestructura relevante de combustibles en México. Reuters

Conexión con Texas daría ventaja logística a Vitol

La terminal está diseñada para recibir combustibles mediante un ducto transfronterizo de 10.5 kilómetros conectado con instalaciones portuarias en Brownsville, Texas.

Esta conexión permitiría a Vitol reducir costos logísticos frente al incremento del transporte marítimo derivado del conflicto en Medio Oriente.

Según una de las fuentes involucradas en el proyecto, el uso del ducto ofrece tarifas de transporte fijas y mayor estabilidad frente a la volatilidad internacional del mercado energético.

Capacidad de 270 mil barriles de gasolina y diésel

La terminal Río Bravo cuenta con capacidad para almacenar 270 mil barriles de combustibles, distribuidos en 12 tanques destinados a gasolina y diésel para distribución y comercialización.

La apertura representaría la primera presencia física de Vitol dentro del mercado mexicano de productos refinados.

Otra fuente indicó que, durante años, la empresa incluso se vio obligada a ofrecer la terminal a Pemex, aunque la petrolera estatal no emitió comentarios sobre esa versión.

El antecedente de corrupción que golpeó a Vitol

En diciembre de 2020, Vitol reconoció haber pagado sobornos a funcionarios en México, Brasil y Ecuador como parte de investigaciones internacionales por corrupción.

Posteriormente, su filial en Estados Unidos aceptó pagar 164 millones de dólares dentro de un acuerdo judicial relacionado con actos corruptos en América Latina.

En marzo de 2021, PMI Comercio Internacional, filial comercial de Pemex, suspendió relaciones comerciales con Vitol después de que la empresa admitiera los pagos ilegales para mantener operaciones en México.

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