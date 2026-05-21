Siguen amenazas de la Guardia Revolucionaria contra EU por  estrecho de Ormuz

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este jueves a Estados Unidos de que cualquier intento de "reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza" provocará una respuesta militar por parte de "la misma Armada que asegura que fue destruida" durante la ofensiva estadounidenses e israelí contra el país asiático.

Si (el presidente estadounidense, Donald) Trump cree que puede reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza y los buques de guerra, debe saber que la misma Armada que asegura que fue destruida será la que le mandará al fondo del mar", ha dicho el 'número dos' de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

Así, ha insistido en que "a pesar de todos sus trucos y planes, los estadounidenses han fracasado a la hora de reabrir el estrecho de Ormuz".

El enemigo carece de la inteligencia, comprensión y conocimientos adecuados sobre Irán", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "todas las fuerzas armadas están en estado de alerta y totalmente preparadas a responder a cualquier agresión enemiga".

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El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz publicó el miércoles un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés) ha indicado que "la República Islámica de Irán ha definido la jurisdicción regulatoria para la gestión del estrecho de Ormuz" en la zona que va desde Kuhe Mubarak, en Irán, al sur de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y desde el extremo occidental de la isla de Qeshm hasta Um al Quain, en EAU.

El tránsito a través de esta área para cruzar el estrecho de Ormuz requiere coordinación y autorización por parte de la PGSA", ha señalado, según un breve comunicado publicado en redes sociales, en medio de las tensiones por el bloqueo impuesto por Estados Unidos a puertos iraníes a través del paso y el impacto de estas acciones sobre la economía mundial.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció ayer la intercepción y posterior liberación de un petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán al que acusó de "intentar violar el bloqueo estadounidense".

El CENTCOM apuntó en un mensaje en redes sociales que el 'MT Celestial Sea' "se dirigía a un puerto iraní", antes de reseñar que "las fuerzas estadounidenses liberaron el buque tras inspeccionarlo y ordenar a su tripulación que cambiara de rumbo".

Las fuerzas estadounidense continúan aplicando totalmente el bloqueo y hasta ahora han redirigido a 91 buques comerciales para garantizar su cumplimiento", zanjó, junto a un vídeo del abordaje del buque por parte de sus fuerzas.

La empresa británica de seguridad Ambrey ha puntualizado este jueves que el buque iraní está bajo sanciones de Estados Unidos, antes de especificar que la interceptación e "incautación temporal" tuvo lugar a unas 113 millas náuticas (cerca de 210 kilómetros) al este de Ras al Had, en Omán, teniendo como destino declarado en Jor Fakan, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.

Con información de Europa Press.

*mcam