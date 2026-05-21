China denuncia el abuso de los medios judiciales tras la inculpación de Raúl Castro en EU

Pekín.

China denunció el jueves el "abuso de los medios judiciales", después de que Estados Unidos inculpara, la víspera, al expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

"China siempre se ha opuesto firmemente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y (...) se opone al abuso de los medios judiciales. Se opone a las presiones ejercidas por fuerzas externas contra Cuba, bajo cualquier pretexto", declaró a la prensa un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, al ser preguntado por los cargos presentados por Estados Unidos.

"La parte estadounidense debería dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba y dejar de amenazar con el uso de la fuerza a cada paso", afirmó Guo Jiakun, agregando que "China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y dignidad nacionales y se opone a la injerencia externa".

Raúl Castro, de 94 años, fue inculpado de asesinato de cuatro personas, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave en 1996, cuando era ministro de Defensa.

Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la presión que ejerce Washington sobre la isla comunista.

Trump calificó el miércoles la acusación como un "momento muy importante", pero restó importancia a las perspectivas de tomar medidas contra Cuba, cuya economía lleva meses sumida en una crisis cada vez más profunda provocada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.