‘El cáncer se extendió y es muy doloroso’, dice hijo sobre el estado de Joe Biden

El estado de salud del expresidente de Estados Unidos Joe Biden se ha complicado debido al cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2025. Su hijo, Hunter Biden, reveló que la enfermedad avanzó pese al tratamiento y que se ha extendido a los huesos y otras partes del cuerpo.

En una entrevista con la BBC, Hunter Biden habló sobre la evolución del cáncer de próstata de su padre y describió el impacto que la enfermedad está teniendo en el exmandatario estadounidense.

El cáncer se ha extendido y ha hecho metástasis en sus huesos y otras partes", dijo Biden.

Hunter Biden agregó que la enfermedad resulta especialmente difícil para el expresidente debido al dolor y las consecuencias que ha provocado en su estado físico.

Es muy doloroso y, en muchos aspectos, muy debilitante, pero él sigue ahí fuera. Sigue haciendo lo suyo... cree profundamente en este país", agregó.

Durante la entrevista, Hunter Biden también se mostró visiblemente afectado al hablar sobre la situación de salud de su padre.

Es realmente, realmente duro, y es realmente triste de ver", añadió.

¿Cuándo fue diagnosticado Joe Biden con cáncer de próstata?

Joe Biden informó en mayo de 2025 que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que ya se había extendido a los huesos. El diagnóstico se produjo apenas unos meses después de que abandonara la Presidencia de Estados Unidos, que ocupó entre 2021 y enero de 2025.

Tras conocer el diagnóstico, el exmandatario comenzó un tratamiento que incluyó radioterapia y terapia hormonal.

En julio de 2025, al anunciar la publicación de sus memorias, Biden señaló que el tratamiento estaba funcionando "realmente bien".

Sin embargo, las declaraciones posteriores de Hunter Biden apuntan a una progresión de la enfermedad, con metástasis en los huesos y otras partes del organismo.

En una entrevista con la BBC, Hunter Biden habló sobre la evolución del cáncer de próstata de su padre. AFP

La salud de Biden durante su última etapa presidencial

La salud de Biden durante su última etapa presidencial

Las dudas aumentaron después de su desempeño en el debate presidencial de junio de 2024 frente al entonces candidato republicano Donald Trump. Tras recibir una creciente presión dentro del Partido Demócrata, Biden anunció en julio de ese año que retiraba su candidatura a la reelección.

La entonces vicepresidenta Kamala Harris asumió posteriormente la candidatura demócrata, pero perdió las elecciones frente a Trump.

Trump asumió la Presidencia en enero de 2025. Nacido en junio de 1946, cumplió 80 años en junio de 2026 y, si completa su actual mandato, tendrá 82 años cuando deje el cargo en enero de 2029.