Terremoto de magnitud 7.4 sacude a Colombia; se siente en Ecuador y Panamá

Un fuerte terremoto sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, provocando evacuaciones, daños en edificaciones y reportes preliminares de personas heridas en distintas zonas del país. El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y Neiva.

El epicentro fue localizado en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, una zona del occidente colombiano. De acuerdo con el reporte preliminar citado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo inicialmente fue registrado con una magnitud de 6.6 y una profundidad de 96 kilómetros.

Posteriormente, reportes atribuidos al Servicio Geológico Colombiano y al Servicio Geológico de Estados Unidos situaron la magnitud en 7.4, con una profundidad cercana a los 100 kilómetros. Las diferencias entre los primeros registros pueden modificarse mientras avanzan las revisiones de las agencias sismológicas.

Una mujer que lleva a su gato en brazos es evacuada tras un terremoto en Bogotá AFP

Terremoto en Colombia deja primeras afectaciones

Las primeras afectaciones se concentraron en el occidente del país. La gobernadora de Chocó informó que en Quibdó, capital del departamento, se registraron "heridos" y "daños graves en las edificaciones".

El alcalde de Cali también reportó "afectaciones graves" y señaló que la situación estaba siendo monitoreada mediante drones para establecer el alcance de los daños.

Caleños, ante el sismo que se acaba de registrar activamos Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. Ya están activados todos los organismos de respuesta a emergencias recorriendo y atendiendo a los ciudadanos que están afectados”.

De forma preliminar, tenemos reporte de varios sectores de la ciudad donde hay edificaciones con afectaciones estructurales”. Ante lo que hizo un llamado “a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia cualquier situación que necesite ser atendida”.

Imágenes difundidas por medios locales y usuarios en redes sociales mostraron afectaciones en estructuras y fachadas de edificios, mientras organismos de emergencia avanzaban en la evaluación de posibles daños adicionales.

Manizales, entre las ciudades con reportes de daños

Manizales también aparece entre las ciudades donde se han difundido imágenes de posibles afectaciones en edificaciones después del terremoto. Videos compartidos en redes sociales muestran daños visibles en algunas estructuras, aunque la magnitud total de las afectaciones todavía debe ser determinada por las autoridades y equipos técnicos.

La información preliminar podría cambiar durante las próximas horas a medida que las autoridades realicen inspecciones en viviendas, edificios públicos, vías y otras infraestructuras.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades

La fuerza del terremoto se percibió en una amplia zona de Colombia. Habitantes de Bogotá reportaron el movimiento y varios edificios fueron evacuados como medida preventiva.

Periodistas presentes en la capital observaron a personas salir a las calles, algunas todavía en pijama, mientras se escuchaban sirenas en distintos sectores.

El temblor también fue reportado en Cali, Medellín, Manizales y Neiva, además de otras localidades. La percepción del movimiento se extendió incluso fuera de las fronteras colombianas: el terremoto fue sentido en Quito, Ecuador, y Panamá, según los reportes iniciales.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de Colombia?

El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, Chocó, en el occidente de Colombia. La profundidad reportada, de aproximadamente 96 a 100 kilómetros, corresponde a un sismo de origen relativamente profundo.

La ubicación del epicentro explica que el movimiento haya sido percibido a una distancia considerable y en varias de las principales ciudades del país.

Hasta el momento de los primeros reportes no se había emitido una alerta de tsunami asociada al terremoto.

Los organismos de emergencia mantienen la evaluación de las zonas afectadas para determinar el número de personas heridas y establecer si existen daños estructurales de consideración.

En las primeras horas posteriores a un terremoto, los balances suelen ser provisionales debido a que los equipos de emergencia necesitan revisar edificaciones y comunicarse con comunidades que pueden encontrarse en zonas de difícil acceso.

Por ello, las cifras de heridos, viviendas afectadas y daños en infraestructura podrían aumentar o modificarse conforme las autoridades colombianas entreguen nuevos reportes oficiales.