Casas sin luz y vuelos cancelados por Dolphin; tifón en China

PEKÍN.— El tifón Dolphin, que los últimos días descargó fuertes lluvias y vientos en la isla japonesa de Okinawa, tocó tierra ayer en la costa este de China, donde provocó la anulación de unos 1,500 vuelos.

Dolphin tocó tierra cerca de la ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, a alrededor de las 5:30 pm locales, informó el Centro Meteorológico Nacional en una publicación en línea.

Cerca de 1,400 vuelos hacia y desde los dos principales aeropuertos de Shanghái fueron cancelados ayer. El aeropuerto de la ciudad vecina de Hangzhou tuvo 270 vuelos suspendidos, según la televisión estatal CCTV.

En Okinawa, siete personas sufrieron heridas menores, incluyendo un hombre de más de 100 años que fue arrastrado por las ráfagas y se golpeó la cabeza al caer, indicó el gobierno de la isla.

Para la tarde del ayer, 5,290 hogares de Okinawa estaban sin electricidad, dijo la empresa regional Okinawa Electric Power Company.

En Taiwán se suspendieron decenas de servicios de transbordador marítimo.

El Centro Meteorológico Nacional (CMN) de China emitió la mañana de ayer una alerta roja de tifón, la más elevada, al advertir de “extraordinarias lluvias torrenciales” en algunas partes del este y centro de Zhejiang.