Hallan ocho cuerpos desmembrados en mina clandestina de Ecuador

Las autoridades ecuatorianas encontraron este domingo ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal del sur de Ecuador, informó la policía.

El hallazgo se dio en el municipio de Pucará, en la provincia andina de Azuay, donde en los últimos años se han expandido las operaciones de minería ilegal de oro y cobre.

Los cuerpos "estaban enterrados a más o menos dos metros de profunidad", tenían las manos atadas y "lesiones como desmembramiento y decapitación" hechas con un machete, dijo a medios el jefe de la policía judicial de la zona, Pablo Inga.

Ecuador enfrenta una escalada inédita de violencia vinculada al crimen organizado y al narcotráfico, actividades que han expandido sus operaciones hacia la extracción ilícita de minerales para financiar sus estructuras armadas y lavar dinero.

Regiones andinas y amazónicas del país se han convertido en focos rojos por la disputa del control territorial entre bandas locales y cárteles transnacionales, dejando un rastro de fosas clandestinas y masacres en zonas de difícil acceso.

Ante el deterioro de la seguridad, el gobierno ecuatoriano mantiene vigentes diversos estados de excepción y ha catalogado a estas agrupaciones criminales como grupos terroristas.

Sin embargo, la proliferación de minas clandestinas en provincias como Azuay representa un desafío persistente para las fuerzas de orden, que intentan frenar la impunidad de organizaciones delictivas que recurren al desmembramiento y la tortura como métodos de intimidación.