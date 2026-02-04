Cámara de patrulla capta un minuto de caos con dos choques en Ohio | VIDEO

La cámara de una patrulla estatal de carreteras en Ohio registró dos accidentes separados en apenas sesenta segundos. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran cómo un camión comercial perdió el control en un tramo helado de la autopista, derrapando peligrosamente hasta detenerse. Apenas segundos después, un SUV impactó contra una camioneta estacionada en el arcén, generando un segundo siniestro en la misma zona.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del vehículo comercial salió ileso, mientras que los cuatro ocupantes del SUV sufrieron únicamente heridas leves.

Afortunadamente, el conductor del vehículo comercial resultó ileso y los cuatro ocupantes del SUV solo sufrieron heridas leves”

Condiciones meteorológicas y el impacto de las nevadas

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica Unidos (NOAA), el invierno de 2026 ha sido uno de los más severos de la última década en varias regiones del medio oeste y noreste. Ohio, en particular, ha registrado acumulaciones de nieve superiores al promedio histórico, con tormentas que han reducido la visibilidad y generado capas de hielo en las carreteras.

Los meteorólogos advierten que el fenómeno se debe a una combinación de frentes fríos provenientes del Ártico y corrientes húmedas del Atlántico, que han intensificado las precipitaciones.

En ciudades como Cleveland y Columbus, las nevadas han superado los 60 centímetros en lo que va de la temporada, obligando a las autoridades a desplegar cuadrillas de limpieza y a emitir alertas de viaje.

Pronóstico de nevadas en Estados Unidos para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) han advertido que la primera semana de febrero de 2026 estará marcada por un sistema invernal de gran alcance que traerá nevadas intensas en gran parte del país. El noreste, el Atlántico Medio y el Valle de Ohio se perfilan como las regiones más afectadas, con acumulaciones de nieve que podrían paralizar la movilidad y generar cortes de energía.

El pronóstico se basa en modelos numéricos que integran datos satelitales, radares y observaciones en superficie. Estos modelos muestran la interacción de aire ártico con sistemas de baja presión, lo que favorece la formación de tormentas invernales de gran magnitud. La NOAA señala que la combinación de temperaturas gélidas y vientos intensos incrementará la sensación térmica, elevando el riesgo de hipotermia y congelación en minutos.

Más de doscientos millones de personas en al menos treinta estados podrían experimentar efectos directos de este fenómeno, desde carreteras peligrosas y cancelaciones de vuelos hasta la caída de árboles y apagones. El NWS advierte que las condiciones extremas requieren preparación anticipada y atención constante a los avisos oficiales, ya que la variabilidad local puede modificar la intensidad de las nevadas en cada región.