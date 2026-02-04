Desalojos, trenes cancelados y carreteras cortadas en España por la borrasca 'Leonardo'

Lluvias "extraordinarias" provocadas por la borrasca Leonardo azotaban este miércoles la península ibérica, principalmente en el sur de España, donde más de 3 mil personas fueron desalojadas, el servicio de trenes prácticamente se paralizó y muchas carreteras quedaron cortadas.

La agencia estatal de meteorología Aemet mantenía la alerta roja (la más alta) este miércoles en las sierras de Grazalema, Ronda y en la zona del estrecho de Gibraltar, ante el "peligro extraordinario" por las copiosas precipitaciones.

"La borrasca Leonardo nos está dejando una situación de lluvias extraordinarias (...) con una situación que además se agravará por el hecho de que ya ha estado lloviendo con intensidad en las últimas semanas, los suelos están muy saturados, los cauces [de ríos] ya llevan mucha agua", advirtió en X Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. "Desde luego, es muy probable que se produzcan crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra", agregó.

"Ha sido una noche intensísima", afirmó a la televisión pública TVE Carlos García, alcalde de la localidad de Grazalema, quien dijo que desde la medianoche cayeron "180 litros" por metro cuadrado de agua en la zona.

Esta fotografía, tomada desde un helicóptero el 3 de febrero de 2026 y difundida el 4 de febrero de 2026 por la Fuerza Aérea Portuguesa, muestra carreteras y campos inundados en el distrito de Aveiro, mientras la agencia meteorológica portuguesa declaraba toda la costa en alerta naranja ante la proximidad de la tormenta Leonardo sobre el océano Atlántico. El 4 de febrero de 2026, la península Ibérica se preparaba para una violenta tormenta. El sur de España cerró las escuelas y Portugal volvió a estar en alerta tras el temporal de nieve que causó la muerte de cinco personas la semana pasada. AFP

"Máxima prudencia"

En prevención, "más de 3 mil personas de zonas inundables" fueron desalojadas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, indicaron en la red X los servicios de emergencia andaluces. El servicio de trenes quedó prácticamente suspendido en toda Andalucía, según informó la compañía pública española Renfe, mientras los puertos marítimos de la zona también fueron cerrados.

El presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno, había solicitado el martes "máxima prudencia" y "sentido común", sobre todo cerca de "los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables".

Las autoridades andaluzas pidieron evitar desplazamientos y no salir de casa en las zonas que puedan verse más golpeadas, mientras varias carreteras estaban cortadas por inundaciones o árboles caídos por los fuertes vientos. Las escuelas permanecerán cerradas el miércoles en toda la región, salvo en la provincia de Almería, en el extremo oriental de Andalucía.

Unas medidas que parecían estar dando resultados, toda vez que en la mañana del miércoles los servicios de emergencia andaluces informaron que habían atendido "159 incidencias" desde la madrugada, aunque ninguna de gravedad.

"Las medidas preventivas y de anticipación adoptadas por la Junta de Andalucía [el Gobierno regional] están siendo muy efectivas, teniendo en cuenta que se está cumpliendo el peor de los escenarios previstos", señalaron los servicios de emergencia en X.

Incidencias en Portugal

Este miércoles se desplegaban en la región soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a los servicios de socorro. En España, país muy descentralizado, las regiones son las encargadas de gestionar las situaciones de emergencia.

En octubre de 2024, unas enormes inundaciones causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia. Una persona también falleció en Andalucía. La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

En Portugal, hasta la mañana del miércoles los servicios de emergencia habían atendido unos 200 incidentes, principalmente por inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra, sin víctimas registradas, según un balance proporcionado por protección civil a la AFP.

Portugal ha sido golpeado en las últimas semanas por varias tormentas sucesivas, la más devastadora de ellas Kristin, con cinco muertos y numerosos daños materiales.

Con información de AFP.