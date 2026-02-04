NASA aplaza misión lunar Artemis II, por fugas

La NASA anunció ayer que pospone hasta marzo el lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo, tras detectar una fuga de combustible durante una prueba.

La agencia espacial realizó ayer un simulacro en “condiciones reales”.

El ejercicio estaba previsto como la última gran prueba antes de su lanzamiento, programado originalmente para este domingo.

Los cuatro integrantes de la misión espacial Artemis II abandonaron la cuarentena que comenzaron el 23 de enero.

“Con la conclusión del ensayo general hoy, renunciamos a la ventana de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de Artemis II”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado en X.

Durante el ensayo, los equipos tuvieron que gestionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central del cohete durante el llenado de los tanques.

En concreto, habrá cinco oportunidades de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida: el 7 de marzo a las 02:29 horas (horario español); el 8 de marzo a las 02:57; el 9 de marzo a las 04:56; el 10 de marzo a las 04:52, y el 11 de marzo a las 05:48 horas.

La NASA pospuso el lanzamiento luego de suspender el ensayo general de la cuenta regresiva a falta de cinco minutos, debido a fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Según explicó, los equipos trabajaron con una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central durante el llenado de tanques, lo que obligó a realizar pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de propelente.

“Todos los tanques de la etapa central y de la etapa de propulsión criogénica provisional se llenaron con éxito, y los equipos realizaron una cuenta regresiva final de aproximadamente cinco minutos antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera las operaciones debido a un aumento en la tasa de fugas”, detalló el responsable de la NASA.

De acuerdo con información pública de la NASA, Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y consistirá en un vuelo de sobrevuelo lunar (no un alunizaje), con una duración estimada de 10 días, a bordo de la nave Orion impulsada por el cohete Space Launch System (SLS).

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense), lo que marca la primera participación de un astronauta no estadunidense en una misión lunar.

Las fugas de hidrógeno líquido detectadas durante ensayos previos del SLS han sido un problema recurrente desde Artemis I (2022), debido a la complejidad del manejo criogénico a –253 °C, lo que ha llevado a la agencia a priorizar revisiones técnicas exhaustivas antes de autorizar una nueva ventana de lanzamiento.