Xi Jinping y Donald Trump sostienen llamada antes de visita prevista a China

El presidente chino, Xi Jinping, habló por teléfono el miércoles con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó la emisora estatal CCTV, antes de una visita prevista de Trump a China en abril.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los medios estatales chinos no proporcionaron más detalles sobre la llamada. Los dos líderes hablaron por teléfono por última vez a fines de noviembre, después de lo cual Trump promocionó relaciones "extremadamente fuertes" con China.

La llamada con Trump también se produjo horas después de que Xi conversara por videoconferencia con el presidente ruso, Vladimir Putin. El Kremlin indicó que Putin aceptó la invitación de Xi para visitar China en el primer semestre de este año.

Tras meses de tensiones comerciales provocadas por los aranceles de Trump el año pasado, las relaciones entre Washington y Beijing se estabilizaron después de una reunión entre los líderes en octubre en Corea del Sur, donde se alcanzó una frágil tregua comercial .

Así fue la llamada entre Xi y Putin

Horas antes, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, elogiaron sus lazos durante una videollamada el miércoles celebrada en el período previo al cuarto aniversario de la guerra de Moscú en Ucrania.

En una transmisión de las conversaciones por la televisión estatal rusa, Putin dijo que las relaciones entre Moscú y Beijing eran un importante factor estabilizador en un momento de creciente agitación mundial, y elogió la estrecha asociación energética entre los dos países como mutuamente beneficiosa y estratégica.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, a través de un enlace de video desde Moscú, Rusia, el 4 de febrero de 2026. via REUTERS

Xi, hablando a través de un intérprete, pidió a los países que elaboren un "gran plan" para impulsar las relaciones bilaterales, que según él están avanzando en la dirección correcta.

"Las dos partes deben aprovechar esta oportunidad histórica, mantener estrechos intercambios de alto nivel y fortalecer la cooperación práctica en diversos campos", dijo, citado por la emisora ​​estatal china CCTV.

China y Rusia declararon una asociación estratégica "sin límites" días antes de que Putin enviara decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Desde entonces, China ha surgido como un salvavidas económico para Rusia al intensificar el comercio con su vecino del norte, mientras las potencias occidentales acumulaban sanciones punitivas contra Moscú.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Putin y Xi hablaron durante una hora y 25 minutos y que Putin había aceptado una invitación para visitar China en la primera mitad de este año.

Ushakov dijo que los dos líderes acordaron desarrollar el comercio, incluso en el ámbito energético, y que las posiciones de Rusia y China eran cercanas o coincidían en la mayoría de los temas internacionales.

La última vez que Xi y Putin se reunieron fue en Beijing cuando China organizó un gran desfile militar en septiembre al que también asistió el líder norcoreano Kim Jong Un. Durante esa reunión, Xi dijo que los lazos entre China y Rusia habían "resistido la turbulencia internacional" y se comprometió a coordinarse con Moscú en cuestiones relacionadas con sus intereses fundamentales.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, espera antes de una videollamada con el presidente de China, Xi Jinping, en Moscú, Rusia, el 4 de febrero de 2026. via REUTERS

Ucrania y la Unión Europea han acusado a Beijing de proporcionar ayuda militar directa al esfuerzo bélico ruso. Pekín niega las acusaciones y afirma no ser parte en el conflicto.

La llamada del miércoles se realizó en un momento en que el tratado de reducción de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expira esta semana. El martes, diplomáticos de alto rango chinos y rusos se reunieron en Beijing para discutir la situación de seguridad global, el control de armas multilateral y otros temas y alcanzaron un "amplio consenso", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, también estuvo en Beijing el fin de semana pasado, donde se reunió con el principal diplomático chino, Wang Yi. Shoigu afirmó que Moscú seguirá apoyando a Pekín en el asunto de Taiwán, la isla gobernada democráticamente que China reclama como territorio propio. Wang, a su vez, se comprometió a profundizar la coordinación estratégica y fortalecer los lazos bilaterales con Rusia.

Con información de Reuters.