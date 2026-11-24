Inglaterra registró 5 mil 258 muertes relacionadas con el calor durante el verano de 2026, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2016, informó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).

El número de fallecimientos superó ampliamente el récord anterior, que correspondía a 2022, cuando se contabilizaron 2 mil 985 muertes vinculadas a las altas temperaturas.

Este año, Inglaterra y, en términos más amplios, el Reino Unido, experimentaron el verano más caluroso jamás registrado, con siete olas de calor entre mayo y septiembre, además de una sequía severa.

En un informe preliminar, la UKHSA calificó el periodo como excepcional por la mortalidad observada y recordó que comenzó a publicar sus balances anuales sobre muertes relacionadas con el calor en 2016. La cifra definitiva se dará a conocer a principios de 2027.

Olas de calor de mayo y junio concentraron la mayoría de las muertes

De acuerdo con el organismo, la mayor parte de los fallecimientos se concentró durante las dos primeras olas de calor del verano. La primera ocurrió entre el 24 y el 27 de mayo y dejó 792 muertes, mientras que la segunda, registrada del 21 al 28 de junio, acumuló 2 mil 401.

La agencia advirtió que las altas temperaturas al comienzo del verano representan riesgos particulares, debido a que pueden presentarse condiciones excepcionalmente calurosas antes de que la población, las comunidades y los servicios estén preparados para enfrentarlas.

Por ahora, la UKHSA no ha difundido información sobre la edad de las personas fallecidas, su distribución geográfica ni las causas específicas de las muertes contabilizadas entre mayo y septiembre.

UKHSA pide prepararse ante los riesgos sanitarios del calor

El balance también pone de relieve la importancia de implementar medidas de prevención desde el inicio de la temporada de calor, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en los periodos de temperaturas más elevadas, que suelen presentarse a mediados del verano.

La advertencia del organismo busca destacar que la preparación ante las condiciones meteorológicas extremas debe comenzar desde las primeras etapas de la temporada, cuando la población todavía puede no estar adaptada a las altas temperaturas.

Con información de AFP.

*mcam