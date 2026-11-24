Dos personas murieron y otras 41 resultaron heridas por una serie de bombardeos rusos contra la ciudad de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania, informaron este martes los servicios de emergencia locales en un balance provisional. Entre los lesionados se encuentran un bebé y tres menores de 4, 6 y 16 años.

Los ataques ocurrieron durante la noche y provocaron daños en varios edificios, además de la destrucción total de una vivienda, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

Una fotógrafa de la AFP que se encontraba en el lugar constató los daños en las construcciones, con fachadas devastadas, ventanas arrancadas y habitantes heridos. También observó una casa reducida a un montón de ruinas.

Rescatan a nueve personas entre los escombros

Los dos fallecidos fueron localizados entre los restos de un edificio de nueve plantas, cuyo primer piso quedó parcialmente destruido por los bombardeos. Los equipos de emergencia lograron rescatar a otras nueve personas, según el comunicado oficial.

Zaporiyia, capital de la región homónima, se encuentra a unas decenas de kilómetros del frente de batalla y ha recibido ataques frecuentes de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022.

El responsable del Consejo de Defensa regional, Ivan Fedorov, informó que las fuerzas rusas realizaron 687 ataques contra esta región, parcialmente ocupada por Moscú, durante las últimas 24 horas.

Rusia y Ucrania mantienen intercambio de ataques

Después de casi cinco años de guerra, ambos países han incrementado sus ofensivas en los últimos meses, pese a que en noviembre reanudaron las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó este martes que sus sistemas de defensa aérea derribaron casi 700 drones lanzados por Ucrania contra distintos puntos del territorio ruso.

Más de la mitad de esos aparatos tenían como objetivo la región de Moscú, aseguró el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.

Con información de AFP.

*mcam