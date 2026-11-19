Anthropic alcanzó un valor de mercado de 2 billones de dólares, luego de que sus títulos registraran un fuerte repunte durante su estreno en el mercado Nasdaq este jueves, impulsada por una intensa demanda de los inversores por tomar posiciones en la primera firma de inteligencia artificial de frontera que cotiza públicamente a nivel mundial.

Los papeles de la compañía iniciaron su negociación en 111.5 dólares por acción, lo que representa una prima del 34%, sobre el precio fijado para su oferta pública inicial (OPI), establecido en 83 dólares.

El estreno bursátil de la desarrolladora del asistente Claude, sumado al reporte trimestral divulgado el martes por Nvidia —el referente indiscutido de la industria de la IA—, sugiere que el sector ha superado, al menos en el plano financiero inmediato, las dos pruebas decisivas que enfrentaba durante esta semana.

El apetito comprador por las acciones de Anthropic, en medio de una toma de utilidades generalizada dentro del segmento tecnológico, aporta oxígeno a una industria en la que la euforia bursátil había dado señales de enfriamiento en fechas recientes.

"He observado toda esta semana como un verdadero referéndum sobre la inteligencia artificial. Nvidia nos brindó una lectura clara sobre la expansión de la infraestructura, y Anthropic está midiendo el pulso real del interés inversor por la próxima generación de firmas de IA", comentó Jake Behan, analista de Direxion, antes del campanazo inicial.

La expansión de la inteligencia artificial ha funcionado como motor de crecimiento económico, al tiempo que ha generado pronósticos alarmistas y, según diversos observadores, contribuyó a impulsar un "tsunami" demócrata caracterizado por el escepticismo frente a los centros de datos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Tras haberse sumado inicialmente al ciclo alcista, muchos participantes del mercado se han tornado más cautelosos en semanas recientes ante la inquietud de que las colosales inversiones de capital necesarias para desarrollar la industria y el creciente endeudamiento no logren compensarse con los retornos financieros finales.

En ese sentido, Anthropic también ha deslizado la posibilidad de recurrir en el futuro a los mercados de crédito.

"Aspiramos a alcanzar en algún momento la calificación de grado de inversión, y la emisión de deuda es una herramienta financiera disponible que nos gustaría aprovechar más adelante", señaló el consejero delegado, Dario Amodei, en entrevista con CNBC.

Anthropic alcanza una valoración de 2 billones de dólares tras debut en Wall Street REUTERS

¿Por qué será un nuevo referente para la industria?

Como primera empresa de IA de vanguardia en salir al parqué, Anthropic está posicionada para convertirse en el termómetro principal del sector, mientras que, según diversas informaciones, su principal rival, OpenAI, proyecta seguir un camino similar hacia 2027.

En esta colocación, la tecnológica vendió 980 millones de acciones a 83 dólares cada una, rebasando el rango preliminar de entre 70 y 78 dólares planteado durante su gira de presentación. Los recursos brutos de la OPI podrían elevarse hasta los 9,.500 millones de dólares si los bancos colocadores ejercen su opción de compra sobre títulos adicionales.

A la fecha, el levantamiento total de capital rebasa los 107.000 millones de dólares al integrar los 26.000 millones adicionales captados mediante una colocación privada, en la cual participaron gigantes como AMD, Broadcom, Google (filial de Alphabet), Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC.

"Es probable que una parte de esta demanda obedezca sencillamente a que los inversores no quieren perderse la oportunidad única de entrar en una empresa líder de IA, aun cuando su rentabilidad a largo plazo continúe siendo incierta", explicó Lukas Muehlbauer, asociado de IPOX.

Por su parte, la firma londinense de análisis de reequilibrio de índices Intropic estima que la demanda pasiva procedente de fondos indexados representará hasta el 30% del capital ofertado por Anthropic antes del cierre del ejercicio.

Con esta valoración, la compañía se incorpora de lleno al selecto "club del billón de dólares", donde figuran colosos tecnológicos como Microsoft, Apple y Nvidia.

Según consta en un documento presentado ante los reguladores financieros, esta operación de gran calado reportará honorarios por 550 millones de dólares a las entidades suscriptoras, encabezadas por Goldman Sachs y Morgan Stanley.

¿Por qué Anthropic debutó con ese precio?

Durante los últimos meses se ha intensificado el debate en los mercados internacionales respecto a si el auge de la IA está derivando en una burbuja especulativa, dividiendo opiniones entre economistas, directivos empresariales y líderes políticos en torno a su viabilidad.

Buena parte de la atención crítica se ha centrado en los acuerdos de financiación circular: una compleja trama de convenios entre firmas de IA, fabricantes de chips, proveedores de servicios en la nube e inversores que despierta interrogantes sobre hasta qué punto el crecimiento del sector se impulsa con capital que circula dentro del mismo ecosistema.

El vertiginoso ritmo de crecimiento de Anthropic ha logrado disipar hasta ahora estas dudas, aunque algunos gestores han indicado que preferirán esperar a que se modere la euforia inicial antes de adquirir acciones.

"Anthropic es una empresa de un solo producto. Muchos la comparan con Amazon argumentando que Amazon también registró pérdidas durante varios años, pero Anthropic no podrá permitirse ese lujo", advirtió Bill Gunderson, de GCG Advisory Partners. "Tienen que alcanzar la rentabilidad pronto".

Asimismo, Anthropic mantiene casi 900,000 millones de dólares en compromisos de capacidad informática con socios como Amazon y Google, un dato que subraya hasta qué punto su rápida expansión depende de asegurar enormes volúmenes de capacidad de procesamiento futuro, parte de la cual está sujeta a una financiación que escapa al control directo de la empresa.

Los inversores seguirán de cerca el debut bursátil de Anthropic y su posterior trayectoria en el mercado, anticipando que el desempeño de su acción funcione como un indicador adelantado para el conjunto de la industria de la IA.

La empresa también deberá hallar un equilibrio entre su ritmo de expansión y las exigencias para frenar el desarrollo de modelos avanzados de IA. En el prospecto de su OPI advirtió explícitamente que esta tecnología podría comportarse de manera impredecible y avanzar más rápido que los mecanismos de supervisión.

Anthropic alcanza una valoración de 2 billones de dólares tras debut en Wall Street REUTERS

Con información de Reuters