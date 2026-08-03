Jay Clayton asume la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

Jay Clayton asumió este lunes como director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, tras una polémica audiencia de confirmación en el Senado en la que se negó a reconocer directamente que Donald Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020.

El cargo permanecía vacante desde junio, cuando Tulsi Gabbard dimitió tras un mandato marcado por enfrentamientos con los demócratas del Congreso, quienes la acusaron de impulsar la agenda política de Trump y de promover afirmaciones electorales desmentidas.

Clayton promete transparencia y supervisión

"La seguridad y la protección del pueblo estadunidense serán nuestra estrella polar, y trabajaremos para garantizar que los estadunidenses tengan plena confianza en la Comunidad de Inteligencia (IC) mediante una supervisión adecuada, transparencia y rendición de cuentas", afirmó Clayton en un comunicado difundido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

"Esto incluye garantizar que la labor vital de nuestra comunidad de inteligencia nunca se utilice como arma con fines políticos", añadió Clayton, al utilizar un término adoptado por el presidente republicano y sus aliados para formular afirmaciones sin fundamento de que administraciones anteriores abusaron del poder federal para atacarlo.

Confirmación en medio de cuestionamientos por las elecciones de 2020

Los republicanos del Senado confirmaron la semana pasada al candidato de Trump para ocupar el cargo de máximo responsable de inteligencia del país, pese a la oposición de los demócratas.

Durante la audiencia de confirmación, los legisladores demócratas criticaron a Clayton por negarse repetidamente a reconocer de forma directa la derrota electoral de Trump en 2020 frente a Joe Biden.

La seguridad electoral vuelve al centro del debate político

A poco más de tres meses de las elecciones de mitad de mandato, que definirán qué partido controlará el Congreso, Trump intensificó sus esfuerzos para convertir la "seguridad electoral" en un tema central.

Esto ocurre a pesar de las conclusiones comprobadas de que el fraude electoral es poco frecuente.

Supervisará 18 agencias de inteligencia

Clayton, quien fue fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, estará al frente de 18 agencias de inteligencia estadunidenses.