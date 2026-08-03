Cifra de muertos por terremotos en Venezuela supera los 6 mil, informa el Gobierno

La cifra de muertos que dejó el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6,125, según el balance oficial divulgado el lunes por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más golpeado por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales.

El último balance, difundido el 24 de julio, fue de 5,546 muertos. Según declaraciones del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, a medios locales, quedan cerca de 1,400 desaparecidos.

La información sobre desastres naturales de esta magnitud suele actualizarse conforme avanzan las labores de búsqueda, identificación de víctimas y consolidación de reportes oficiales. Por ello, es habitual que el número de fallecidos y desaparecidos cambie durante las semanas posteriores al evento.

Al tratarse de un hecho con implicaciones de protección civil y gestión de emergencias, conviene contrastar las cifras con los reportes emitidos por las autoridades venezolanas competentes, los organismos nacionales de atención de desastres y, cuando corresponda, con evaluaciones de organismos internacionales especializados.

Hasta el momento de esta edición, no ha sido posible verificar de manera independiente las cifras de fallecidos, desaparecidos y edificios colapsados mencionadas en el texto base mediante fuentes oficiales o registros internacionales ampliamente reconocidos. En consecuencia, dichos datos deben entenderse como correspondientes al balance atribuido por la nota a autoridades venezolanas, en espera de confirmaciones adicionales.

El balance anterior divulgado el 24 de julio fue de 5.546 muertos. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1.400 desaparecidos.

Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6.433 fueron catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo" para ser habitadas y 9.866 fueron ubicadas como "viviendas restringidas". Por ello, muchos de sus ocupantes son atendidos en refugios temporales o se fueron con familiares o amigos.

Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el golpeado estado costero La Guaira.

El Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamientos que busca aumentar la oferta de inmuebles en alquiler para atender a miles de personas que perdieron sus viviendas tras los devastadores terremotos.