Von der Leyen pide reforzar fronteras de la UE tras crisis en Ceuta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por fijar una postura coordinada y firme entre los 27 países de la Unión Europea para fortalecer el control de los límites territoriales del bloque, como respuesta directa a la irrupción migratoria registrada en la ciudad autónoma de Ceuta.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la jefa del Ejecutivo comunitario sostuvo que la magnitud de los acontecimientos demuestra la urgencia de actuar en los puntos geográficos más expuestos de la región.

Vigilancia y "barreras físicas"

Entre las líneas de acción sugeridas por Von der Leyen para contener la presión migratoria en los márgenes de la UE, se incluyen:

Incremento operativo: Refuerzo de las labores de monitoreo y patrullaje en zonas críticas.

Refuerzo de las labores de monitoreo y patrullaje en zonas críticas. Infraestructura defensiva: La posibilidad de instalar barreras físicas cuando las circunstancias de seguridad lo requieran.

No obstante, la funcionaria europea remarcó que la custodia de las fronteras exteriores no corresponde a un único país, sino que representa una "responsabilidad compartida" por la totalidad de los Estados miembros.

Tensión diplomática por el espacio Schengen

El ingreso masivo de migrantes desde Marruecos al enclave español en el norte de África desencadenó un acalorado debate político en el seno de la UE. Ante la emergencia, gobiernos como los de Italia y Dinamarca llegaron a exigir la suspensión temporal de España del espacio Schengen, el área de libre circulación de personas que integra a gran parte del continente.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tildó de "egoísta" la postura de dichos socios europeos y solicitó de inmediato una cumbre extraordinaria con los ministros del Interior de la UE para abordar la problemática de forma integral.

Dicho encuentro se celebrará este martes mediante videoconferencia, una cita que permitirá "extraer lecciones" y trabajar en un marco regulatorio unificado contra la inmigración irregular, según celebró Von der Leyen.

La reunión coincide con una fase de endurecimiento severo en las políticas migratorias europeas, que ya contemplan la derivación de solicitantes de asilo rechazados a centros de gestión ubicados fuera de las fronteras de la UE.

Con información de AFP