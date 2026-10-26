Meta busca recaudar 95,000 millones de dólares para impulsar la IA

Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, anunció planes para recaudar capital mediante una oferta de acciones ordinarias y acciones preferentes convertibles por un valor aproximado de 35,000 millones de dólares. La operación forma parte de su estrategia para financiar la expansión de sus capacidades tecnológicas y reforzar su posición en el mercado de la inteligencia artificial (IA).

Además de esta oferta, la compañía prevé poner en marcha un programa independiente de venta de acciones en el mercado, conocido como at-the-market, por un importe de hasta 60,000 millones de dólares. Según el anuncio, esta iniciativa comenzaría una vez que las nuevas acciones de clase C, sin derecho a voto, empiecen a cotizar, un acontecimiento previsto para el primer trimestre de 2027.

Los planes de captación de recursos llegan en un momento en que Meta incrementa sus inversiones en centros de datos, infraestructura tecnológica y capacidad de procesamiento. Estos recursos son fundamentales para desarrollar, entrenar y operar modelos de inteligencia artificial a gran escala, así como para incorporar nuevas funciones basadas en esta tecnología a sus plataformas digitales.

La empresa compite en un sector en el que participan compañías como OpenAI y Anthropic, que también destinan importantes recursos al desarrollo de modelos de IA y a la infraestructura necesaria para ofrecer sus servicios.

La expansión requiere inversiones de largo plazo en servidores, sistemas de almacenamiento, redes y capacidad de computación. Por ello, el acceso a nuevas fuentes de capital se convierte en un elemento relevante para sostener los planes de crecimiento de Meta.

La posición financiera de Meta ante sus nuevos proyectos

De acuerdo con el informe trimestral presentado por la compañía, al 30 de septiembre Meta contaba con 82.450 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables.

En el mismo periodo, su deuda a largo plazo ascendía a 80.920 millones de dólares. Estas cifras muestran la magnitud de los recursos financieros disponibles para la empresa, así como la importancia de evaluar sus necesidades de capital en relación con los compromisos de inversión previstos.

La emisión de nuevas acciones y el posible programa de venta posterior ampliarían las alternativas de financiación de Meta. Sin embargo, el efecto final de estas operaciones dependerá de sus condiciones, de la demanda de los inversionistas y de la evolución de sus necesidades de inversión.

La construcción y ampliación de centros de datos se ha convertido en uno de los principales componentes de la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial. El entrenamiento de modelos avanzados y la operación de servicios para millones de usuarios requieren una capacidad de procesamiento considerable, además de un suministro energético y sistemas de refrigeración adecuados.

En este contexto, Meta busca ampliar la infraestructura que respalda sus productos y proyectos de IA. El objetivo es disponer de los recursos informáticos necesarios para desarrollar nuevas aplicaciones y mantener sus servicios a escala global.

El volumen de inversión también plantea desafíos relacionados con los costos operativos, el financiamiento y el rendimiento económico que puedan generar los proyectos tecnológicos en los próximos años.