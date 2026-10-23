Lula y Flávio Bolsonaro empatan con 50 por ciento a dos días de las elecciones

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival conservador, Flávio Bolsonaro, se enfrentan este viernes en un último debate televisado, cuando las encuestas dan un empate entre ambos candidatos antes del balotaje del domingo.

El senador, de 45 años, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta hace casi tres semanas con 47 por ciento de los votos, frente a 45 por ciento del izquierdista Lula.

Esa victoria inesperada encendió una campaña hasta entonces apagada.

La izquierda salió a las calles y buscó contrarrestar el dominio de la derecha en las redes sociales, especialmente con la movilización de seguidores del "Ejército de Lula", un canal de WhatsApp.

Este ganó en pocas horas este viernes más de un millón, hasta alcanzar casi 10 millones de seguidores.

El mandatario, de casi 81 años, busca la "virada", como llaman los brasileños a una remontada en el fútbol.

Flávio Bolsonaro, en tanto, teje alianzas y se muestra confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora en América Latina.

Un sondeo del instituto Datafolha publicado el jueves mostró un empate, con 50 por ciento de intención de voto para cada uno. Dos semanas atrás, el senador aventajaba a Lula por cuatro puntos.

"La tendencia favorece a Lula, pero probablemente no tenga suficiente tiempo para dar vuelta a la contienda", dijo en una nota el grupo de análisis de riesgo Eurasia. "El debate será crucial", agregó.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en un debate en TV Globo. AFP

El cara a cara en TV Globo, la mayor cadena del país, será el segundo entre ambos, tras el realizado el domingo en TV Band, marcado por los insultos.

Fue como si los dos "volvieran a la escuela primaria, absurdo", dijo a la AFP Lizie Moreira, una dentista de 60 años de Rio de Janeiro.

Un debate con nuevas reglas

Globo anunció que limitará los desplazamientos de los candidatos en el estudio. En el primer debate, Bolsonaro se paró a menudo detrás de Lula y negaba con la cabeza mientras el presidente hablaba.

Una solicitud en línea con más de un millón de firmas pidió además a la cadena corregir en directo cualquier afirmación falsa.

En un mitin el miércoles en Fortaleza (noreste), Bolsonaro denunció "un montón de fake news", en particular las que le atribuyen la intención de eliminar programas sociales para cumplir su promesa de recortar el gasto público.

Para "jubilar a Lula", promete mano dura contra la inseguridad y alivio en el costo de vida.

"El presidente Lula quiere hablar de propuestas, diferente de Bolsonaro que viene con agresiones y provocaciones", dijo este viernes Sidonio Palmeira, ministro de Comunicación y estratega de Lula.

El izquierdista "representa todo lo que soy. Soy pobre, soy estudiante y dependo de una beca para ir a la universidad", dijo Gabriela Ferreira, de 22 años, durante una manifestación en Belo Horizonte (sureste).

El exlíder sindical, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, se presenta como defensor de la democracia y apuesta en buena medida al rechazo que genera un regreso de los Bolsonaro al poder.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder la reelección en 2022.

Una batalla en los tribunales

La contienda también es judicial.

Esta semana, ambos candidatos pidieron al Tribunal Superior Electoral (TSE) inhabilitar al adversario por supuestas maniobras ilegítimas en las redes.

La campaña de Lula acusa a Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, de "injerencia" en favor de Bolsonaro mediante una supuesta "manipulación algorítmica".

La empresa lo niega, aunque admitió "problemas técnicos" que no afectan solo a Brasil.

Lula busca la “virada”, la remontada, a casi 81 años. AFP

Lula llamó a "derrotar al imperio digital" de Meta, que "ya engañó mucho" a los usuarios.

La campaña de Bolsonaro denunció este viernes una supuesta "utilización de recursos públicos y estructuras digitales para interferir" en los comicios.

Un juez del TSE dio el jueves 24 horas a Meta y a X para explicar con qué criterios distribuyen contenidos y anuncios políticos y cómo usan la inteligencia artificial.

Lula también acusó antes de la primera vuelta a Estados Unidos de intentar interferir en favor del hijo de Jair Bolsonaro, un aliado de Donald Trump.

Pero el republicano no expresó hasta ahora su apoyo explícito a Flávio.

La victoria de Bolsonaro en primera vuelta convenció a Washington de que no se necesitaba ningún "gesto adicional" en su favor, según una fuente del gobierno brasileño.