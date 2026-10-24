Brasil decide en una cerrada elección si la derecha corona su avance en la región

Mañana se celebra el segundo turno brasileño, pero las encuestas le ponen drama: la mayoría da al senador Flávio Bolsonaro una ventaja de uno a cinco puntos sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero un sondeo reciente, de la firma Data Ranking, publicado el pasado martes, arroja 50.4% para Lula contra 49.6% para Bolsonaro en votos válidos, con un margen de error de 2.15 puntos. Los mercados de predicción, que son apuestas y no encuestas, le asignan al hijo del expresidente Jair Bolsonaro cerca de 78% de probabilidad de triunfo.

Lo que no está en disputa es el mapa. Desde 2023, la derecha ha ganado la presidencia en ocho países de la región. En Argentina, Javier Milei llegó al poder en 2023 y su partido, La Libertad Avanza, ganó las legislativas de octubre de 2025, con 41.5% en la provincia de Buenos Aires.

En Ecuador, Daniel Noboa fue reelecto en abril de 2025, aunque en noviembre perdió el referendo que buscaba permitir bases militares extranjeras. En Bolivia, Rodrigo Paz obtuvo 54.5% en octubre de 2025 y puso fin a casi 20 años de gobiernos del MAS. En Chile, José Antonio Kast se impuso con 58.2% sobre Jeannette Jara en diciembre de 2025. En Honduras, Nasry Asfura ganó con 40.27%, con respaldo explícito de Donald Trump y un escrutinio controvertido. En Costa Rica, Laura Fernández ganó en primera vuelta con 48.3% y mayoría legislativa en febrero de 2026.

En junio llegaron los dos márgenes más estrechos: en Perú, Keiko Fujimori venció por 50.13% a 49.86%, unos 49,641 votos, y en Colombia Abelardo de la Espriella se llevó la presidencia por menos de un punto sobre Iván Cepeda, quien logró la votación más alta de la izquierda en la historia del país.

El factor Trump, la economía y la inseguridad figuran entre las claves del cambio político que ha transformado el mapa latinoamericano. REUTERS

El voto de castigo y el factor Trump

Los centros de análisis coinciden en que el fenómeno ha marcado a la región. El Real Instituto Elcano, en enero de 2026, lo describió como un “voto de castigo al oficialismo” más que una adhesión ideológica. Esto ocurrió por campañas enfocadas en economía e inseguridad y el “factor Trump”.

Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, sostiene que “más poderoso que cualquier giro conservador fue un profundo deseo de cambio”, y advierte que los márgenes mínimos en Perú y Colombia deberían moderar las afirmaciones tajantes sobre un giro regional.

El Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) subraya que la ola no es homogénea. Hay márgenes estrechos, gobiernos sin mayorías propias y liderazgos personalistas con “populismo penal” al estilo de Nayib Bukele, un modelo que no es replicable sin graves abusos a los derechos humanos.

Hay un dato interesante: desde 2015, la oposición ha ganado 30 de las 46 presidenciales de la región, lo que sugiere volatilidad.

Los contrapesos y el papel de Brasil

Pero los contrapesos existen. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación de 70.1%, según TResearch (19 de octubre) y Uruguay sigue gobernado por el Frente Amplio. Brasil, la mayor economía de la región, se define mañana.

Si gana Flávio Bolsonaro, la derecha gobernaría en casi todas las grandes economías latinoamericanas. Si gana Lula, Brasil y México quedarían fuera de la ola conservadora.

*mcam