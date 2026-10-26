SpaceX acuerda financiación de 40 mil millones para chips de IA

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, anunció un acuerdo de financiación por aproximadamente 40,000 millones de dólares para incorporar chips de inteligencia artificial (IA) y hardware de servidores. La operación contempla que una filial de Apollo Global Management adquiera los equipos y posteriormente los arriende a la compañía.

La estructura permitirá a SpaceX disponer de infraestructura informática para ampliar sus operaciones de IA mediante contratos de arrendamiento de algo más de cinco años, contados a partir de la entrega de cada equipo, según un documento presentado ante las autoridades reguladoras.

El acuerdo refleja la magnitud de los recursos necesarios para competir en el mercado de inteligencia artificial, donde el acceso a procesadores avanzados y centros de datos se ha convertido en un factor estratégico.

SpaceX busca financiar su expansión en IA

La operación llega mientras SpaceX intenta aprovechar la creciente demanda de capacidad de procesamiento para desarrollar sus actividades tecnológicas y financiar, al mismo tiempo, sus proyectos de exploración espacial.

El acceso a grandes volúmenes de cómputo es fundamental para entrenar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial. Los chips especializados, especialmente las unidades de procesamiento gráfico (GPU), requieren inversiones elevadas y una infraestructura capaz de sostener su operación a gran escala.

Mediante el arrendamiento, SpaceX podrá utilizar los equipos sin comprarlos directamente desde el inicio. Sin embargo, esta modalidad no elimina el costo de la infraestructura: traslada parte del desembolso inicial a compromisos de pago durante la vigencia de los contratos.

El objetivo es cerrar el acuerdo antes de finalizar el año. Los arrendamientos comenzarían durante el primer semestre de 2027, una vez que se hayan entregado los chips.

Musk confirma financiación por 40 mil mdd

El domingo previo al anuncio, Elon Musk afirmó en la red social X que SpaceX había “cerrado” una financiación mediante deuda por 40,000 millones de dólares destinada a la adquisición de unidades de procesamiento gráfico.

El empresario señaló que los recursos se dirigirían principalmente a los chips cuya llegada está prevista para el primer y segundo trimestre. También indicó que la operación no supondría “un factor importante este trimestre”.

Las declaraciones muestran la relevancia que tiene la disponibilidad de procesadores avanzados dentro de los planes de crecimiento de la compañía. No obstante, la estructura específica del acuerdo de arrendamiento y sus condiciones financieras deben distinguirse de la financiación mediante deuda mencionada por Musk, ya que los detalles disponibles no permiten concluir que ambas descripciones correspondan exactamente a los mismos instrumentos.

El gasto de capital de SpaceX presiona las necesidades de financiación

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, había señalado que la empresa mantenía una previsión de gastos de capital de entre 35,000 y 40,000 millones de dólares para el cuarto trimestre.

Este nivel de inversión refleja las necesidades de una compañía que busca ampliar su infraestructura tecnológica mientras desarrolla proyectos aeroespaciales de largo plazo.

La incorporación de chips y servidores representa una inversión estratégica, pero también plantea retos relacionados con el financiamiento, los costos de operación y la capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir los compromisos asumidos.

El arrendamiento puede ayudar a distribuir el costo de los equipos a lo largo de varios años. A cambio, la empresa deberá considerar los pagos contractuales y la evolución del valor económico de una infraestructura que puede quedar expuesta a la rápida renovación tecnológica.

Nvidia, en el centro de la demanda de chips para IA

Reuters informó a principios de octubre que SpaceX mantenía conversaciones con bancos y gestores de activos para recaudar 40,000 millones de dólares con el objetivo de adquirir chips de Nvidia, uno de los principales proveedores de procesadores utilizados en inteligencia artificial.

La demanda de estos componentes ha aumentado debido a la expansión de los centros de datos y a la necesidad de ejecutar modelos de IA cada vez más complejos. Para empresas como SpaceX, garantizar el suministro de procesadores y servidores resulta determinante para ampliar su capacidad informática.

La operación descrita también pone de relieve el papel de las entidades financieras y los gestores de activos en la expansión de esta industria. Además de los fabricantes de chips y los operadores de centros de datos, los inversionistas institucionales participan en la financiación de equipos cuyo costo puede alcanzar miles de millones de dólares.