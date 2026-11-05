Netanyahu podría perder el poder y denuncia intervención; opositor consigue apoyo del parlamento

El exjefe del Ejército Gadi Eisenkot, líder del partido opositor Yashar, obtuvo el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knesset para encabezar el próximo gobierno de Israel, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu reunió apenas 46 apoyos, según informó The Times of Israel tras las consultas que realizó el presidente Isaac Herzog con los partidos.

Para formar gobierno se necesitan 61 escaños. Herzog prevé nuevas conversaciones y anunciará el domingo a quién encarga formar el gabinete, un paso que puede sacar del poder a un líder con orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

Una elección que Netanyahu busca desacreditar

En los comicios del 27 de octubre, el bloque de Netanyahu, de extrema derecha, cayó de 68 a 53 escaños, y el bloque de Eisenkot obtuvo 48, mientras los partidos de mayoría árabe sumaron 19, su mejor resultado. Netanyahu, dirigente ultraconservador del Likud y declarado sionista, quedó como primer ministro en funciones.

Tras la votación, el Likud afirmó sin presentar pruebas que las elecciones fueron "robadas" y habló de un intento de "toma extranjera" de la Knesset. Netanyahu insinuó que Qatar financió a partidos de oposición, algo que el Ministerio de Exteriores qatarí negó.

La Comisión Central Electoral respondió a las acusaciones:

"No hay fundamento para las afirmaciones sobre un menoscabo sistemático de la integridad de las elecciones", dijo Din Livne, directora general interina de la Comisión Central Electoral.

Eisenkot, por su parte, acusó a Netanyahu de dirigir una campaña "orquestada" para deslegitimar el resultado.

Israel tampoco es ajeno a la injerencia electoral en otros países. Una investigación de 30 medios coordinada por Forbidden Stories, con The Guardian y Haaretz, reveló en 2023 que Team Jorge, una firma de exintegrantes de los servicios de seguridad israelíes liderada por Tal Hanan, afirmaba haber intervenido en más de 30 elecciones, dos tercios en África. Hanan negó irregularidades y la investigación no identificó a los patrocinadores de la firma.

Gaza, el expediente que pesa sobre el gobierno

El debate político ocurre tras la invasión de Gaza iniciada en octubre de 2023, que expertos y organismos internacionales califican de genocidio y que Israel niega. El Ministerio de Salud de Gaza contabilizaba 73 mil 651 muertos hasta el 5 de septiembre de 2026, además de 174 mil 575 heridos, y el conteo de Iraq Body Count, con datos hasta el 7 de mayo, identificó 21 mil 637 niños y 11 mil 733 mujeres entre las víctimas.

La cifra real es mayor, pero resulta imposible contarla con exactitud: miles de cuerpos permanecen bajo los escombros. Un estudio de The Lancet publicado en 2026 estimó que el saldo es cerca de 50 por ciento superior al oficial.

La Comisión de Investigación de la ONU, presidida por Navi Pillay, concluyó en septiembre de 2025 que Israel comete genocidio en Gaza. Israel rechazó el informe y lo calificó de "distorsionado y falso".

Además, Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que aún no emite sentencia de fondo. Israel niega el cargo de genocidio y sostiene que actúa en defensa propia.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, cargos que el mandatario rechaza. La decisión de Herzog definirá si Israel cambia de gobierno en breve.