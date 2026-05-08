Bolsonaro pide a Suprema Corte de Brasil anular condena de 27 años por intento de golpe

La defensa de Jair Bolsonaro pidió el viernes a la corte suprema de Brasil anular la condena a 27 años de prisión contra el expresidente por intento de golpe, según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP.

El líder ultraderechista, de 71 años, fue hallado culpable en septiembre de liderar una organización criminal que conspiró para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral en 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de marzo cumple prisión domiciliaria en su residencia en Brasilia por razones de salud, tras sufrir varias hospitalizaciones luego de su ingreso a la cárcel en noviembre pasado.

En el documento judicial, los abogados solicitaron al presidente del máximo tribunal, Edson Fachin, "anular el juicio" para "reparar el error judicial" cometido contra el exmandatario (2019-2022).

El magistrado Fachin no participó en el juicio a Bolsonaro.

La defensa sostiene que corresponde al pleno de la corte suprema juzgar a un expresidente por actos cometidos durante su mandato, y no a la primera sala de este tribunal, como ocurrió con Bolsonaro.

También alega que se anuló prematuramente la posibilidad de apelar y que el testimonio del colaborador premiado Mauro Cid, figura clave del caso, no fue prestado de manera voluntaria.

Por último, pide "absolver" a Bolsonaro "de todos los crímenes imputados".

El juez Alexandre de Moraes, que está a cargo del caso del exmandatario, rechazó en el pasado varios recursos de apelación con solicitudes similares.

El pedido ocurre pocos días después de que el Congreso brasileño allanara el camino para una reducción significativa de su pena al anular un veto presidencial a una ley que modifica los cálculos de tiempo de prisión.

La ley fue promulgada este viernes.

Con información de AFP.