EU ataca otra presunta narcolancha en el Pacífico y deja dos muertos

El ejército de Estados Unidos dijo el viernes que había atacado a otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con saldo de dos muertos y un sobreviviente.

El ataque se da después de docenas de otros golpes similares en los últimos meses a presuntas narcolanchas y que contabilizan al menos 189 muertos en una ofensiva militar de Washington.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que una persona sobrevivió al ataque, sin especificar su estado, y añadió que se había notificado a la Guardia Costera estadounidense para que iniciara una misión de búsqueda y rescate.

Como en ataques anteriores, el Comando señaló en X que la embarcación era "operada por organizaciones designadas como terroristas" y que "la inteligencia confirmó que el navío transitaba por rutas de narcotráfico conocidas".

Un video que acompaña la publicación muestra un pequeño bote antes de ser alcanzado por un proyectil, seguido de una explosión.

La administración del presidente Donald Trump inició estos ataques a inicios de septiembre e insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan desde América Latina, sin proporcionar evidencias de que dichas naves en efecto lleven drogas.

Estados Unidos aumenta el saldo mortal en el Pacífico

La nueva ofensiva del gobierno de Donald Trump en aguas del Pacífico oriental ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de fuerza letal fuera de escenarios formales de guerra.

Desde septiembre, los ataques ejecutados por el Comando Sur de Estados Unidos han dejado al menos 189 muertos, según balances acumulados de la propia operación, una cifra que ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en derecho internacional.

Diversos analistas advierten que Washington está aplicando una lógica militar a tareas de combate al narcotráfico sin transparentar pruebas concluyentes sobre la presencia de drogas o armamento en las embarcaciones atacadas.

La estrategia estadounidense también ha provocado críticas de gobiernos y actores políticos de América Latina, que consideran que la Casa Blanca amplía de facto su intervención militar en la región bajo el argumento del “narcoterrorismo”.

Expertos señalan que la etiqueta utilizada por Washington permite justificar ataques preventivos y operaciones armadas en corredores marítimos internacionales, pese a que no existe una declaración de guerra ni consenso multilateral sobre esas acciones.

Organismos civiles han cuestionado además la ausencia de investigaciones independientes sobre las muertes registradas y la identidad de las víctimas, muchas de las cuales permanecen sin confirmar públicamente.

El endurecimiento de la política de seguridad exterior coincide con la retórica de la administración Trump de presentar al narcotráfico como una amenaza equivalente al terrorismo internacional. Sin embargo, críticos dentro y fuera de Estados Unidos sostienen que la ofensiva podría aumentar la tensión diplomática con países latinoamericanos y generar riesgos de violaciones al derecho marítimo y humanitario.

La difusión de videos de ataques por parte del Southcom, incluyendo explosiones directas sobre pequeñas embarcaciones, ha sido señalada por activistas como una forma de normalizar acciones militares con saldo letal en una región históricamente marcada por la influencia de Washington.