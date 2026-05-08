Asesor de Jamenei compara el estrecho de Ormuz con “una bomba atómica”

Un consejero del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei estimó este viernes que el estratégico estrecho de Ormuz constituye "una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica", en un video difundido por la agencia iraní Mehr.

Esta vía por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales se ha convertido en un foco de tensiones desde que Teherán tomó de facto su control al inicio de la guerra.

Hemos descuidado durante años el privilegio del estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz representa una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica", declaró Mohamad Mojber, asesor de Jamenei.

"Tener en las manos una posición que permite influir en la economía mundial con una sola decisión es una oportunidad importante", comentó y prometió no perder "en ningún caso los logros de esta guerra".

Mencionó la posibilidad de modificar el régimen jurídico del estrecho de Ormuz apoyándose "en el derecho internacional" o, si es necesario, el "derecho nacional".

El viernes hubo enfrentamientos en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos pese a un alto el fuego.

Estados Unidos está a la espera de una respuesta de Teherán a su última propuesta para poner fin a las hostilidades desencadenadas por un ataque conjunto israelí-estadounidense contra Irán el 28 de febrero.

Sobre Emiratos Árabes Unidos, un aliado de Estados Unidos que es blanco de drones y misiles iraníes desde el comienzo de la guerra, el asesor dijo: "han sido castigados y lo serán aún más".

"No han dejado de clamar que su país era un refugio seguro para las inversiones, pero hoy estamos presenciando la mayor fuga de capitales fuera de este país", afirmó.

Irán resiste bloqueo

Los esfuerzos por poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán parecían haberse estancado mientras las partes intercambiaban disparos el viernes, al tiempo que un análisis de la inteligencia estadounidenses concluyó que Teherán podría resistir un bloqueo naval por meses.

Una evaluación de la CIA indicó que Irán no sufriría una presión económica severa por parte de un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes durante alrededor de cuatro meses más, dijo un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, lo que sugiere que la influencia de Washington sobre Teherán sigue siendo limitada mientras ambos buscan poner fin a un conflicto impopular entre los votantes estadounidenses.

El Washington Post informó primero sobre la evaluación.

En los últimos días se han producido los mayores combates en el estrecho de Ormuz y sus alrededores desde el inicio del alto el fuego hace un mes, y los Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques el viernes.

Washington espera la respuesta de Teherán a una propuesta que pondría fin formalmente a la guerra antes de las conversaciones sobre cuestiones más controvertidas, incluido el programa nuclear de Irán.