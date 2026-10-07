"Bolsonaro nunca más": estudiantes protestan por el posible regreso de la ultraderecha en Brasil

Miles de personas se sumaron el miércoles a una marcha en Rio de Janeiro para protestar contra el favorito en las elecciones Flávio Bolsonaro y la perspectiva del regreso de la ultraderecha al poder en Brasil, cuando arranca la campaña para el balotaje.

Bajo los lemas "Bolsonaro nunca más" y "No al padre, no al hijo", jóvenes y mayores se unieron a la marcha estudiantil, después de que el senador conservador terminara primero en la primera vuelta electoral brasileña del domingo.

Flávio Bolsonaro se medirá con el veterano presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en segunda vuelta el 25 de octubre.

"Estoy aquí porque creo en la democracia, porque tengo miedo", dijo a la AFP Alice Carneiro, de 25 años, una administradora que lloraba por sus temores a que una victoria del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro perjudique a su esposa, que es transexual.

Los manifestantes criticaron el gobierno de Jair Bolsonaro, en el poder entre 2019 y 2022 y recordado por su gestión de la pandemia de covid, que minimizó como una "gripecita" y dejó más de 700 mil muertos en Brasil.

"Recuerdo que la vida de mi familia estuvo en riesgo durante la pandemia... Recuerdo la negación de las vacunas", dijo Carneiro.

Entre tambores y fuegos artificiales, manifestantes ondearon banderas con la consigna "Fuera Bolsonaro", mientras otros expresaban preocupación por los planes de Flávio Bolsonaro de amnistiar a su padre, que cumple una condena de 27 años por intentar un golpe contra Lula tras su derrota electoral de 2022.

"Dictadura nunca más", decía una pancarta.

Temor por los recortes

Flávio Bolsonaro ha prometido realizar drásticos recortes presupuestarios mientras muestra unas tijeras para emular la motosierra del presidente argentino Javier Milei, cuyas reformas económicas ha elogiado.

Brasil lidia con una creciente deuda pública, agravada por las altas tasas de interés.

El resultado electoral del primer turno hizo que la bolsa de São Paulo repuntara hasta alcanzar máximos históricos el lunes.

En medio de la incertidumbre, los manifestantes recordaron los recortes realizados por Jair Bolsonaro a las universidades federales, las becas de investigación y el programa gubernamental Farmacia Popular, que ofrece medicamentos gratuitos o con descuento.

"Me parece muy, muy triste este auge de la extrema derecha y el auge del bolsonarismo en Brasil", dijo Emmanuel Araujo, de 19 años, que se prepara para el examen de ingreso a la universidad.

Iara Pinheiro, que votó por primera vez con 16 años, también siente pánico: "Soy una mujer negra y creo que perderemos nuestros derechos si las cosas siguen como están y volvemos a elegir a Bolsonaro. Pienso que terminaremos perdiendo nuestra democracia".

Entre tambores y fuegos artificiales, los manifestantes ondearon banderas con la consigna "Fuera Bolsonaro". AFP

Nuevas campañas

Aunque cumple prisión domiciliaria, Jair Bolsonaro es protagonista de las elecciones.

"Conceder amnistía a los golpes de Estado da luz verde a nuevos golpes", decía otra pancarta. En los próximos días están previstas varias otras manifestaciones contra la familia.

Flávio Bolsonaro y Lula están reajustando sus campañas de cara a la segunda vuelta.

El derechista se ha concentrado en construir coaliciones y ha insistido en su mensaje de querer reducir el Estado y modernizar el sistema tributario.

También prometió aprovechar el nuevo dominio de la derecha en el Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales.

Lula, que con casi 81 años busca un cuarto mandato, ha hecho borrón y cuenta nueva con un fuerte enfoque en las redes sociales, donde la derecha ha tenido ventaja desde hace tiempo.

El miércoles, el presidente que no tiene celular publicó por primera vez un video selfi.

"Vamos, gente, a la calle, vamos a conversar con las personas", dijo en el video publicado en Instagram y TikTok.