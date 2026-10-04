Flávio Bolsonaro aventaja a Lula con casi 25% de urnas contadas en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, toma la delantera en el inicio del recuento de votos de la primera vuelta presidencial en Brasil. Con casi el 25% de las urnas contabilizadas por el Tribunal Superior Electoral, el legislador conservador registra un 50,94% de los sufragios, colocándose por encima del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suma un 40,97%.

A sus 80 años, Lula busca la reelección para un cuarto mandato no consecutivo en el Ejecutivo, articulando un discurso enfocado en la defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera. Por su parte, Flávio Bolsonaro ha construido su plataforma con base en una promesa central de mano dura contra el crimen y la reducción de la inseguridad urbana, tema prioritario para el electorado.

Bolsonaro atiende el avance de los resultados desde Brasilia, mientras que el equipo de Lula alista su comparecencia en un hotel de San Pablo para emitir un pronunciamiento ante sus seguidores. Aunque los primeros datos otorgan margen al candidato derechista, los sondeos previos apuntaban a una distancia mínima y a la alta probabilidad de definir el curso de la nación en un balotaje programado para el 25 de octubre.

Claves del recuento parcial en Brasil:

Tendencia inicial: Flávio Bolsonaro (50,94%) frente a Lula da Silva (40,97%).

Muestreo: Datos oficiales sobre casi el 25% del total de las urnas procesadas.

Plataforma política: Combate al crimen por la vía conservadora contra la agenda social y soberana de la izquierda.

Siguiente fase: Posible definición en segunda vuelta el 25 de octubre según las métricas de participación.

El proceso de conteo de votos en Brasil se distingue a nivel global por el uso generalizado de urnas electrónicas desde finales de la década de 1990, lo que permite centralizar e informar los datos en tiempo real al Tribunal Superior Electoral (TSE).

Durante las primeras etapas del recuento, los porcentajes suelen experimentar variaciones significativas debido al orden de transmisión de los centros de votación en zonas urbanas frente a áreas rurales o regiones del norte y sur con dinámicas políticas contrapuestas.

La rapidez en la publicación de resultados preliminares busca brindar certeza institucional en medio de un escenario de profunda polarización entre el bloque conservador y el Partido de los Trabajadores (PT).