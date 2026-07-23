Barril de petróleo supera los 100 dólares por la guerra; Trump promete castigar a Irán

El precio internacional del petróleo volvió a dispararse este jueves y el barril de Brent superó la barrera de los 100 dólares, impulsado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y los ataques contra dos petroleros sauditas en el mar Rojo, una ruta clave para el comercio energético mundial.

La escalada ocurre mientras Estados Unidos intensifica su ofensiva militar contra Irán y el presidente Donald Trump advirtió que responderá con un "castigo militar de gran envergadura" si Teherán o los rebeldes hutíes vuelven a atacar embarcaciones en la región, lo que aumenta el temor a una mayor interrupción del suministro global de crudo.

Guerra en Medio Oriente dispara precio del petróleo

Los mercados reaccionaron con fuerza después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques con misiles y drones contra los petroleros sauditas Encelia y Layla en el mar Rojo.

Como consecuencia, el barril de Brent para entrega en septiembre subió 7.04 por ciento, hasta 100.69 dólares, un nivel que no alcanzaba desde mayo. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 6.17 por ciento, para ubicarse en 92.19 dólares por barril.

Analistas consideran que el mercado comenzó a descontar un riesgo mucho mayor para el abastecimiento mundial de petróleo.

El especialista Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, explicó que los inversionistas comenzaron a preocuparse por la eficacia del bloqueo anunciado por los hutíes contra puertos sauditas.

"El mercado ha tomado conciencia de que el bloqueo de los hutíes podría resultar muy eficaz, sobre todo porque en los últimos días hemos visto varios petroleros dar media vuelta en lugar de aventurarse en el mar Rojo", señaló.

La situación adquiere especial relevancia porque Arabia Saudita había desviado buena parte de sus exportaciones hacia esa ruta para evitar el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Ahora, los ataques ponen en duda esa estrategia y amenazan con reducir aún más el suministro internacional.

El mar Rojo conecta con el canal de Suez y constituye una de las principales rutas comerciales del planeta, mientras que el estrecho de Bab el-Mandeb representa el acceso entre esa vía marítima y el océano Índico.

Además, el tráfico por el estrecho de Ormuz continúa afectado por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Según Lloyd's List Intelligence, el tránsito marítimo por esa zona cayó aproximadamente a la mitad durante la semana que concluyó el 19 de julio respecto al periodo anterior.

Trump amenaza a Irán tras ataques a petroleros sauditas

Tras conocerse los ataques, Donald Trump responsabilizó directamente a Irán de cualquier nueva agresión cometida por los hutíes y prometió responder con fuerza militar.

"Si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, ya que los hutíes son un sustituto y/o representante de Irán, y se infligirá un castigo militar severo a Irán y, por supuesto, a los propios hutíes", escribió Trump en Truth Social.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington mantendrá la presión militar mientras Teherán no acepte negociar.

"Irán suplica un acuerdo cada día. El problema con Irán es que cada vez que firman un acuerdo... o lo incumplen o quieren modificarlo", declaró.

Rubio agregó:

"Y quizá cambien de opinión en los próximos días, a medida que sigan sufriendo grandes pérdidas".

Mientras tanto, Irán informó que atacó instalaciones militares estadounidenses en Jordania y Kuwait, donde, según autoridades iraníes, fueron alcanzados sistemas de misiles, depósitos de combustible y otras instalaciones militares.

Por su parte, el ejército jordano aseguró haber interceptado cuatro misiles iraníes y seis drones durante las últimas 24 horas.

El incremento del precio del petróleo vuelve a encender las alertas sobre un posible impacto en la inflación mundial, mientras las tensiones militares mantienen en vilo a los mercados energéticos y aumentan la incertidumbre sobre la estabilidad del suministro global de crudo.