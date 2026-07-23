Demandan a famosa compañía de chocolate suizo por uso de trabajo infantil

La compañía Lindt fue demandada ante un tribunal estadunidense por presunto uso de mano de obra infantil en Ghana y Costa de Marfil, a pesar de que la empresa chocolatera suiza presume de su compromiso con el abastecimiento responsable de ingredientes.

Según una demanda presentada el martes ante el tribunal federal de Washington DC, Lindt asegura falsamente a los consumidores que está tratando de eliminar el trabajo infantil de su cadena de suministro y que está comprometida con los derechos de los niños y los derechos humanos en general.

La demanda también afirma que Lindt sabe desde hace más de 20 años que su cacao se produce mediante trabajo infantil y que se beneficia de esta práctica.

"Un consumidor razonable no esperaría que una empresa 'comprometida con el respeto de los derechos humanos' y 'que lleva a cabo su actividad empresarial de manera ética, legal y responsable desde el punto de vista medioambiental y social' recurra al trabajo infantil generalizado en su cadena de suministro de cacao", señala la demanda.

Según el documento, Lindt obtiene el 100 por ciento de sus granos de cacao para consumo en Ghana y la manteca de cacao en Costa de Marfil.

International Rights Advocates, un bufete de abogados de interés público, ha presentado la demanda. También ha llevado a cabo otros casos en los que se acusa a los fabricantes de chocolate Mars y Mondelez recurrir al trabajo infantil.

"Lindt & Sprüngli se toma muy en serio la cuestión del trabajo infantil, condena enérgicamente todas las formas de trabajo infantil y niega las acusaciones contenidas en la demanda", declaró el jueves un portavoz de Lindt en un correo electrónico.

"Contamos con protocolos para proveedores e investigamos sistemáticamente los casos sospechosos de trabajo infantil en nuestra cadena de suministro".

La página web de la empresa, con sede en Kilchberg (Suiza), incluye un Plan de Sostenibilidad 2030 en el que se describen los esfuerzos de Lindt por apoyar a los productores de cacao de África Occidental y reducir los riesgos derivados del trabajo infantil.

Lindt también publica una "Declaración sobre la esclavitud moderna" en la que se detalla su "estrategia a medida" para reducir dichos riesgos, entre otras medidas, mediante el cumplimiento de la certificación de Rainforest Alliance en materia de prácticas agrícolas.

La demanda pretende poner fin a la supuesta "conducta ilegal dirigida a los consumidores de Washington DC" por parte de Lindt, y no reclama indemnización por daños y perjuicios.