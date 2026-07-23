Estados Unidos aplicará otro arancel de 10 por ciento a México y otros países

Estados Unidos aplicará a partir de este viernes aranceles del 10 por ciento como mínimo a decenas de países, en sustitución de un gravamen que expira y que fue implementado por el presidente Donald Trump a principios de este año.

Los nuevos aranceles serán del 10 por ciento y del 12.5 por ciento a 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, debido a las acusaciones de una aplicación laxa de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso, justo cuando expira un arancel global temporal del 10 por ciento, informaron el jueves funcionarios.

"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", explicó el texto.

Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en un comunicado.

La medida constituye otro esfuerzo de la Casa Blanca por recuperar la visión de campaña de Trump de un arancel casi global, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero los gravámenes "recíprocos" del 10 por ciento al 50 por ciento que se impusieron el año pasado en virtud de una ley de emergencia nacional para intentar reducir el déficit comercial.

Trump respondió a ese fallo imponiendo un arancel temporal del 10 por ciento durante 150 días, que expira el viernes, invocando el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, una ley destinada a sofocar las crisis de la balanza de pagos. El presidente se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras.

"El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables" explicó el texto.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican como los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.

Brasil es uno de los países que sufrió esta semana una nueva oleada de aranceles en algunos productos, a causa de este tipo de investigaciones.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor exactamente en el mismo momento en que se extingan los actualmente vigentes.

Un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump rebatió las sugerencias de que los aranceles por trabajo forzoso —aplicados en virtud de la sección 301 de la ley de 1974— fueran un sustituto directo de los gravámenes que expiran, a pesar de la coincidencia en el tiempo, las tasas similares y la amplia cobertura de casi todas las importaciones estadounidenses.

El funcionario señaló que Washington cuenta con prohibiciones de importación más estrictas para los productos fabricados con trabajo forzoso y las aplica con mayor rigor que cualquier otro país, lo que otorga a sus rivales una ventaja comercial desleal frente a Estados Unidos.

Trump advirtió al llegar al poder que su política comercial sería la de anteponer los intereses de su país.