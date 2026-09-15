Helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja al menos tres muertos

Un helicóptero se estrelló la noche de este martes entre dos edificios comerciales en Chatsworth, una zona de Los Ángeles ubicada a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad, y dejó al menos tres personas muertas, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Una cuarta persona fue trasladada a un hospital; hasta el momento se desconoce su estado. El accidente ocurrió cerca de donde equipos de emergencia atendían un choque de autobús con víctimas mortales, a una cuadra y media de distancia.

La zona quedó acordonada mientras las autoridades trabajaban en el sitio del accidente y en el del choque de autobús registrado minutos antes.

Así fue el desplomo del helicóptero

La aeronave cayó poco antes de las 7 de la noche, hora local, en la avenida Mason, sobre dos contenedores de almacenamiento y varios vehículos estacionados.

"La primera unidad en llegar al lugar informa que un helicóptero, de marca y modelo desconocidos, se ha estrellado entre dos edificios comerciales", reportó el Departamento de Bomberos.

Un vocero del LAFD confirmó posteriormente que una de las víctimas mortales era un peatón que se encontraba en tierra al momento del impacto.

Según KCAL/KCBS, afiliada de CNN, se trataba de un helicóptero de una estación de noticias. De acuerdo con registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), era un Eurocopter AS350 B2 fabricado en 2004, un popular modelo utilitario monomotor.

"El incendio resultante del accidente afecta a cuatro vehículos. Los bomberos operan de manera intensiva, combatiendo el fuego y realizando la evaluación y apoyando en la atención de los afectados", añadió el cuerpo de bomberos.

Accidente previo en la misma zona

El incendio también dañó dos contenedores de almacenamiento antes de ser extinguido por 56 bomberos que respondieron a la emergencia. Videos del lugar mostraron densas columnas de humo negro visibles desde varios puntos de la zona.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA estarán a cargo de la investigación. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente y cuántas personas viajaban en la aeronave.

Autoridades locales y federales continuaban en el lugar la noche del martes para recabar evidencia antes de retirar los restos del helicóptero.

El accidente ocurrió cerca del lugar donde, minutos antes, un autobús de Metro había chocado contra una camioneta SUV. Según la estación KABC, ese primer accidente dejó dos personas muertas y varias heridas.