Auto atropella a asistentes de la marcha del Orgullo en Berlín; al menos un muerto | VIDEO

Al menos una persona murió y varias personas resultaron heridas en el parque Tiergarten de Berlín luego de que un hombre atropellara con su auto a los asistentes al finalizar la marcha del Orgullo gay el sábado, informó la policía de la capital alemana.}

La policía indicó en la red social X que estaba interviniendo junto con los servicios de emergencia en un incidente ocurrido en el parque Tiergarten, en el centro de la ciudad, cerca de la Puerta de Brandeburgo, donde un vehículo había atropellado a varias personas.

"Se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió", declaró la policía por WhatsApp.

El vehículo fue abandonado en el lugar, en el parque Tiergarten, zona boscosa de la capital donde terminaba el desfile. La policía busca aún a su ocupante u ocupantes.

En el lugar, un periodista de la AFP observó la zona en pleno desalojo. A través de altavoces, las autoridades pedían a los presentes que se marcharan por el norte.

Al menos una decena de camiones de emergencia eran visibles y se había levantado una carpa en medio de la vía.

La misma fuente agregó que los heridos están siendo atendidos y que hay una búsqueda activa de sospechosos quien se encuentra en fuga.

Videos que circulan en redes sociales muestran el arribo de ambulancias personal de policía para atender a las personas heridas.

Los primeros testimonios aseguran que el auto embistió a la multitud sin razón aparente y luego trato de darse a la fuga.

La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que "no crucen" el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.

"Váyanse a casa, por favor", pidieron los organizadores en Instagram.

Más temprano, cientos de miles de personas habían participado en la marcha del Orgullo, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania.

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.