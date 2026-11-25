Un ataque israelí contra un edificio residencial en la Franja de Gaza dejó cuatro personas muertas, entre ellas un responsable de seguridad interna de Hamás, su esposa y sus dos hijas, informaron los equipos de emergencia y las autoridades palestinas este miércoles.

El bombardeo se registró en el campo de refugiados de Al-Shati, ubicado al oeste de la ciudad de Gaza, donde también resultaron heridas otras 12 personas, de acuerdo con el portavoz de la defensa civil, Mahmud Bassal.

En declaraciones a la AFP, Bassal detalló que entre las víctimas mortales se encontraban un hombre, su esposa y sus dos hijas. Las menores tenían 13 y 15 años, precisó la organización de rescate, que opera bajo la autoridad de Hamás.

Por su parte, el ejército israelí confirmó que realizó el ataque y aseguró que había tenido como objetivo a un integrante de Hamás. "Apuntado contra un terrorista de Hamás", señaló, sin proporcionar más detalles sobre la operación.

Identifican a mando de seguridad de Hamás entre las víctimas

El Ministerio del Interior de Gaza identificó al hombre como el coronel Mohammed Abu al-Ouf, quien se desempeñaba como director del servicio de seguridad interna para el norte de la Franja de Gaza. La dependencia, que opera bajo la autoridad de Hamás, confirmó tanto su muerte como la de su esposa y sus dos hijas.

La defensa civil informó que el ataque provocó una destrucción extensa en el apartamento donde se registró el bombardeo, además de daños en varias viviendas cercanas, dentro del campo de refugiados situado en la costa mediterránea.

El hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, confirmó a la AFP que recibió los cuerpos de las cuatro víctimas mortales.

Ataques y acusaciones durante la tregua en Gaza

El bombardeo ocurrió un día después de que Israel matara a Naim Abu Nahal, director de seguridad interna de Hamás, quien había sido nombrado para ese cargo apenas dos meses antes.

Israel y Hamás se acusan de manera recurrente de incumplir el alto al fuego que entró en vigor en octubre de 2025, luego de dos años de guerra, desatada por el ataque del movimiento islamista palestino contra Israel en octubre de 2023.

Desde el inicio de la tregua, más de mil 650 palestinos han muerto, según un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio de Salud de Gaza, organismo que también opera bajo la autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados fiables por Naciones Unidas.

En contraste, el ejército israelí sostiene que durante el mismo periodo han muerto siete de sus soldados y un contratista civil.

Con información de AFP.